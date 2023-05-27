السبت 27 مايو 2023
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محافظات

بيطري الشرقية: تحرير 10 محاضر خلال حملة تفتيشية

تحرير 10 محاضر فى
تحرير 10 محاضر فى حملة تفتيشية،فيتو

أكد  اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية  أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية ) قامت يوم الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ م بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق الأسماك واللحوم والدواجن.

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ضبط لحمو غير صالحة للاستخدام الادمى 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (١٠) محاضر مخالفة وضبط (٣ طن و٧٩ كجم ) دجاج و لحوم مخالفة بيانها ( واحد طن و٩٥٠ كجم )دجاج و( ٩٦٠ كجم ) دجاج مفروم غير صالح للإستخدام الآدمي و(١٢٥كجم ) لحم مفروم بدون بيانات و(٤٤ كجم) لحوم مذبوحة خارج المجازر وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

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الدكتور محافظ الشرقية 

وشددالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فحص الماشية فى ابريل المنقضى 

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن (إدارة الأمراض المشتركة بالاشتراك مع أقسام الصحة بالإدارات ) قامت خلال شهر أبريل الماضى ٢٠٢٣م  بإجراء الفحص لـ (٢٢٣٤) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (٢٠١٤) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

اكتشاف أى حالات مريضة بالبروسيلا والسل البقرى 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، ومؤكدًا إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها

إجراء المسح التناسلى 

كما أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية  أن المديرية ( إدارتي التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالإدارات الخارجية ) قامت خلال شهر أبريل ٢٠٢٣ م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( ٤ آلاف و٤٢٣ ) رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ ( ١٤٩٢ ) رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية

بيطري الشرقية: فحص 5 آلاف ماشية من البروسيلا والسل البقري

المشروع القومى للتحسين الوراثى للسلالات 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

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محافظة الشرقية اللواء دكتور ابراهيم محمد محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري الجهات المعنية مجالس المدن الرقابة الصحية

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