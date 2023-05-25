تموين الشرقية: تحرير 12 محضرا فى حملة بالحسينية

قامت إدارة تموين الحسينية بشن حملة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة ومفتشي الإدارة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر رقم ( ١٥٢٠ ) جنح الصالحية الجديدة ضد إ ج ع م أ صاحب سيارة محملة أقماح محلية لحيازة وبيع أقماح خارج المحافظة بالسوق السوداء وعدم توريدها داخل المحافظة تم التحفظ على عدد ٣٥ شيكارة قمح محلي خام بوزن ٢٦٢٥ كيلو تقريبا ورقم ( ٧٨٠٦ ) جنح الحسينية ضد س م ن س صاحب محل جزارة بناحية بحرالبقر لعدم اتباع الاشتراطات التموينية ورقم ( ٧٨٠٧) جنح الحسينية ضد م أ إ م صاحب سوبر ماركت بالإخيوه لبيع سلع مجهولة المصدر غير مصحوبه بفواتير تدل على مصدرها وتم التحفظ على عدد ١٠ أطباق كبده وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023 م

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تحرير محاضر وللمحلات والمخابز

كما تم تحرير المحضر رقم ( ٧٨٠٨) جنح الحسينية ضد م م إ صاحب محل جزارة بناحية بندر الحسينية للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ٥ كيلو لحوم بلدية مذبوحه خارج المجازر الحكومية ورقم ( ٧٨٠٩) جنح الحسينية ضد س ب م ب صاحب شادر لحوم بلدية ببندر الحسينية للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ٧ كيلو لحوم بلدية مذبوحه خارج المجازر الحكوميةهذا وقد تم تحرير تقارير ضد أصحاب 7 مخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ولعدم نظافة آواني العجين.

التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ا فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابه على الصادرات للتأكد من انتظام عملية إستلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه إستراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

حملة بتموين ههيا بالشرقية

أجرت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير ومفتشي الإدارة بالمرور اليوم حملة على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وتحرر المحضر جنح برقم 8101 لسنة 2023 لحيازة عدد ( 50 ) شيكارة ملح طعام مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها (2.5 ) طن والمحضر جنح برقم 8161 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 3 ) شكاير دقيق بلدي مدعم ومخالفة للتعليمات الخاصة بمواعيد الإنتاج والمحضر جنح برقم 8160 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 2 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم

تكليف وكيل الوزارة بالرقابة التموينية على السلع

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

حملة تموينية بالعاشر من رمضان

وأجرت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن ومفتشي الإدارة مرورا على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وحررت المحضر رقم (٤٢٠٧ ) لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكية لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٥٠ شيكارة أقراص ملح صناعي يستخدم في معالجة المياه بإجمالي وزن ١٢٥٠ كيلو أقراص ملح صناعي علي ذمة المحضر رقم ( ٤٢٠٨ ) لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٥٠ شيكارة ملح طعام زنة الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ١٢٥٠ كيلو ملح طعام مجهول المصدر على ذمة المحضر

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