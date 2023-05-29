الدوري المصري، موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يحل فريق بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

يحل فريق بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري، فى السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

تذاع المباراة علي قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري

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ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز لعبور الاتحاد، لمواصلة تألقه وزحفه نحو صدارة الدوري الممتاز، في حين يأمل الاتحاد السكندرى في تصحيح مساره بالبطولة المحلية.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري

ويحتل بيراميدز وصافة ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من 27 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 41 هدفًا، واستقبلت شباكهم 17، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.



الاتحاد السكندري

وشهدت قائمة بيراميدز عودة رمضان صبحي بعد تعافيه من الإصابة، ويدخل الاتحاد المواجهة مفتقدا مدافعه محمود علاء لإيقافه مباراتين من قبل لجنة المسابقات عقب تلقيه البطاقة الحمراء فى مباراة المصري الماضية، واللاعب الغاني مورو ساليفو بسبب ظروف الطيران عقب سفره لحضور جنازة والدته.

قائمة بيراميدز بمواجهة الاتحاد

وضمت القائمة في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر، وفي خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر، وفي الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي، والهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

الدوري المصري

خطف فريق بيراميدز فوزا صعبا من حرس الحدود بهدف خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٢ من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الفوز لبيراميدز دودو الحباس في الدقيقة 90.

إيقاف شريف إكرامي

انتهى أمس الأحد الموافق الـ 28 من مايو الجاري فترة إيقاف شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، ليعود لصفوف فريقه مرة أخرى، بعد انتهاء فترة إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي إيقاف شريف اكرامي لمدة شهرين على خلفية أزمة تناول المنشطات، حيث خضع لكشف المنشطات بعد مواجهة بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى الكونفيدرالية.

وتم سحب عينة إيجابية من شريف إكرامي بعد مباراة الجيش الملكي بالقاهرة يوم 12 فبراير في الكونفدرالية الأفريقية.

وقام شريف إكرامي بالرد في جلسة استماع تابعة للجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنه كان يتناول أدوية تخسيس تحتوي على مواد منشطة.

شريف اكرامي، وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف شريف إكرامي على خلفية اتهامه بالمنشطات.

وحددت لجنة الانضباط مدة الإيقاف لمدة شهرين تنتهي بتاريخ 28 مايو، حيث كان إكرامي موقوفا منذ مارس الماضي.

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار إيقافه بسبب المنشطات

وأعلن شريف اكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز نتيجة الاستئناف الذي تقدم به منذ فترة علي إصدار حكم بإيقافه من قبل الاتحاد الافريقي “الكاف” بسبب إيجابية عينة المنشطات التي أخذت منه بمباراة فريقه والجيش الملكي بالكونفدرالية.

وقال إكرامي عبر تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:امتنعت عن التعليق تمامًا عما تم تداوله من أخبار بعد إيجابية تحليل عينة كشف المنشطات الخاصة بي حتي صدور قرار الاتحاد الإفريقي".

شريف اكرامي، وتابع: “اليوم قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي تبرئتي من التعمد والاكتفاء بإيقافي حتي ٢٨ مايو الحالي”.

وأشار إكرامي إلى أنه سيفسر لماذا تم إيقافه رغم تبرئته من تعاطي أي مواد محسنة للأداء، موضحا أنه سيكشف القصة الكاملة بكل تفاصيلها في الأيام القادمة.

نتائج الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز

فوز الإسماعيلي علي حرس الحدود 1-0

فوز بيراميدز علي غزل المحلة 2-0

فوز المصري علي الاتحاد السكندري 2-1

تعادل المقاولون والجيش 0-0

تعادل الداخلية والزمالك 1-1

فوز البنك الأهلي علي أسوان 2-1

فوز الأهلي علي إنبي 2-0

فوز فاركو علي سموحة 1-0

فوز فيوتشر علي سيراميكا كليوباترا 1-0

ترتيب الدوري المصري عقب الجولة الـ 29



1- الأهلي 56 نقطة من 22 مباراة

2- بيراميدز 55 نقطة من 27 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 28 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 27 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة