العوضى يعقد اجتماعا لمناقشة التصالحات بالإبراهيمية

عقد المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية اجتماعا عاجلا وبحضور المحاسب السيد فاروق والمهندس رأفت الشوادفي نائب رئيس المركز ومعهم رؤساء الوحدات المحلية ومدير الإدارة الهندسية برئاسة المركز ومديري الأقسام بها وذلك لمتابعة ما تم مناقشته في اجتماع سابق بشأن سرعة الإنتهاء من ملفات التصالح وتقديم الحلول السريعة والفعالة لسرعة الإنتهاء من ملفات التصالح يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور المحافظ لرؤساء المركز والمدن والأحياء بضرورة سرعة الانتهاء من ملفات التصالح مع تذليل العقبات لإنجاز ملفات التصالح مطالبا عموم المواطنين بضرورة التواجد بالمجلس حتى بتعرف على ما سيطلب منه لانجاز ذلك الملف الحيوى والهام.

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سرعة الانتهاء من ملف التصالحات تحصيل المتأخرات

كما طالب رئيس المركز الحضور بسرعة إنهاء ملفات التصالح وعدم تعطيل مصالح المواطنين طالما أن الملفات مستوفية شروط التصالح طبقا للقانون كما اجتمع مع مدير قسم الإيرادات والعاملين وذلك لحصر الشون والمحلات التجارية الغير مرخصة وتحصيل المتأخرات لتعزيز الإيرادات مع إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.

رفع تراكمات القمامة من شوارع وميادين الإبراهيمية

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى للمراكز والمدن والأحياء تابع المهندس رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال حملات منظومة النظافة داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية. وتابع المحاسب السيد فاروق نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة والمهندس.رأفت الشوادفي نائب رئيس المركز للوحدات المحلية القروية مهام فريق قسم تحسين البيئة فى أعمال منظومة النظافة حيث تم رفع تراكمات القمامة من مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية كما تم ري الأشجار بمدخل وشوارع المدينة وذلك سعيًا نحو بيئة صحية نظيفه ومظهر حضارى وجمالى لمركز ومدينة الإبراهيمية كما تابع مع رؤساء الوحدات المحلية بكفور نجم ومباشر والحلوات أعمال منظومة النظافة بنطاق الوحدات والقرى التابعة لهم. وقد رافقهم.نبيل حنا رئيس قسم تحسين البيئة وعبدالخالق الهواري مشرف النظافة بتحسين البيئة وطارق سليمان وكيل قسم العلاقات العامة.

متابعة رئيس المركز للوحدات المحلية وملف الإنارة بكفور نجم

قام المهندس محمد العوضي بمتابعة المحاسب السيد فاروق فاروق نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة والمهندس رأفت الشوادفي نائب رئيس المركز للوحدات المحلية القرويه مدى إلتزام أصحاب المحلات التجارية بمدينة الإبراهيمية بمواعيد الغلق المقرره والتى تحددت وفق قرار وزارة التنمية المحلية رقم (٤٥٦) لسنه٢٠٢٠ بأن تكون الحادية عشر مساءًا حسب التوقيت الصيفي طوال الأسبوع في حين تزداد لمدة ساعة يومي الخميس والجمعة لتكون الساعة الثانية عشر صباحا.كما تابع رئيس المركز أحمد فؤاد رئيس قسم الإنارة برئاسة المركز بالمرور والمتابعة لأعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية بكفورنجم حيث تم إصلاح وصيانة لأعمدة الإنارة وكما إنه تم تركيب كشافات ولمبات ليد