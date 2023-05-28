نائب محافظ الشرقية تتابع قرارات التخصيص بوحدة شوبك بسطة

استقبل المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق اليوم المهندسة لبني عبدالعزيز نائب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك لمتابعة قرارات التخصيص التي أصدرها المحافظ بنطاق الوحدة المحلية بشوبك بسطة، وذلك بقرية الطاهرة للعمل على تفعيلها وتنفيذها من خلال الخطط المستقبلية ، وفي حضور رئيس الوحدة المحلية بالشوبك ورئيس قسم الأملاك بالوحدة

لليوم الثالث على التوالى العمل بأعمدة الشوبك بسطة

وواصلت الوحدة المحلية بالشوبك لليوم الثالث على التوالى أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة بقرية الشوبك لايضاح الرؤية أمام المارة، كما قامت الوحدة المحلية بشيبة بأعمال النظافة اليومية أمام المدارس وشارع السلام وطريق المنشية بالإضافة إلى المنطقة الواقعة خلف مصنع الزيت والصابون وطريق الزقازيق - ميت غمر

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قك شدة خشبية فى المهد ومصادرة المعدات المستعملة

وقال الصناديلى انه كلف المحاسب السيد غنيم نائب رئيس المركز اليوم الاحد 28-5-2023 بتنفيذ حملة ازالة تعدي بدون ترخيص بمنطقة الكونت شديد الغشام للدور الثاني علوي عبارة عن فك شده خشبيه وجزء من السقف (في المهد) وذلك بوجود قسمي الاشغالات والتنظيم برئاسة برئاسة المركزكما تابعت الاجهزة التنفيذية تحت اشراف المحاسب السيد العسيلى نائب رئيس المركز اليوم أعمال النظافه بجميع القطاعات ميدان الزراعة، دوران الشوبك، أسفل كوبرى عبد العزيز وصولا الى مبنى النيابه، وقطاع موقف المنصورة حيث تم رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات وذلك بجهود قسم تحسين البيئه برئاسة المركز لتحسين المظهر الجمالى امام المارة والحفاظ على الصحة العامة.

نظافة محيط المنشأت التعليمية والوحدات المحلية

وتابع رئيس المركز والمدينة رؤساء الوحدات المحلية فى حملات النظافة حيث قامت الوحدة المحليةالشوبك بسطة، والوحدة المحلية بقرية بهنباى بالاضافة الى وحدة بنى عامر المحلية وذلك وحدى بردين بعمل حملات نظافة بمداخل الوحدة والطرق الرئيسية ومحيط المنشأت التعليمية والقرى التابعة لها، كما تابعت الوحدة المحلية بالعصلوجى رفع مخلفات القمامة والسفوحة بالطريق العام وفتحات سورالسكة الحديد وأمام كارفور حتى حدود بردين، بينما قامت الوحدة المحلية بالزهراء بأعمال النظافة العامة ورش مدخل قرية الزهراء لاخماد الغبار.

تنفيذ تعليمات الدكتور المحافظ

أكد الصناديلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تمهيد الطرق وإزالة المعوقات وفتح الطرق أمام حركة المواطنين وبناء علي طلب أهالي قرية شنباره لدائرة المركز بضرورة توفير الجليدر الخاص برئاسة المركز لتمهيد عدد من الطرق الرابطة القرية بالقري المجاورة قال أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق لا تدخر جهدا في العمل على بحث وحل شكاوى المواطنين والتفاعل الفوري معها، مشددا على جهازه التنفيذى التابع لرئاسة المركز والمدينة بأهمية التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين للعمل على حل مشاكلهم جذريًا، والاستماع إلى آرائهم للنهوض بمستوى الخدمات المقدمه لهم

النظافة العامة بالوحدة المحلية بشوبك بسطة

وتابع رئيس المركز والمدينة اعمال النظافة ورفع مستوى النظافة العامة بنطاق الوحدة المحلية بشوبك بسطه حيث قامت الوحدة برفع مخلفات القمامه والمخلفات والتراكمات والسافوحه من أمام قريه شوبك بسطه وقريه الطاهره ودوران ابوالاخضر ودوران الزارعه من الطريق العام الزقازيق ابوحماد من الاتجاهين

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