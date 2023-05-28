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اقتصاد

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 28 مايو 2023، وفقًا لأخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها، التي تحظى بإقبال كبير بالشراء من قبل المواطنين، الذين يقبلون على شراء الأسماك  وخاصة البلطي كوجبة رئيسية في فصل الصيف.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 26– 5 – 2023، في السطور التالية:


أسعار السمك البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

البداية مع أسماك البلطي، التي تراوح سعر كيلو بلطي كبير في سوق الجملة من 69 إلى 73 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 66 إلى 68 جنيهًا، بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار الأسماك اليوم، فيتو


أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم

وتباينت أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم وفقًا للحجم، إذ تراوح سعر جمبري  طازج جامبو بسعر من 380 إلى 480 جنيهًا، جمبري طازج ممتاز من 270 إلى 370 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 160 إلى 260 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 60 إلى 160 جنيهًا.


أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق الجملة

وعن أسعار الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز من 66 إلى 90 جنيهًا، بوري وسط بسعر 40 إلى 60 جنيهًا، سمك كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، وقار بسعر من 75 إلى 125 جنيهًا، سمك لوت بسعر من 60 إلى 140 جنيهًا.

 

وعن أسعار السمك الأخرى في سوق العبور، تراوح سعر قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 110 جنيهات، بياض أملس مزارع بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك قراميط  بسعر من 10 إلى 20 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 50 إلى 70 جنيهًا.


وسجل سعر سمك مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 110 جنيهات، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 170 إلى 270 جنيهًا، سبيط بسعر من 140 إلى 280 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، كابوريا من 30 إلى 170 جنيهًا، مرجان ممتاز من 45 إلى 65 جنيهًا.


وسجلت أسعار السمك مرجان حجم وسط من 32 إلى 42 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون متوسط الحجم بسعر من 42 إلى 58 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

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وتراوح أسعار سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، سردين بسعر من 35 إلى 75 جنيهًا، كسكمري بسعر من 30 إلى 70 جنيهًا، سردين مجمد بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا، ماكريل مجمد بسعر من 55 إلى 75 جنيهًا.


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