الإثنين 29 مايو 2023
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سياسة

المحامين تنفي استضافة الداعية عبد الله رشدي في أحد نواديها بالقاهرة

عبد الله رشدي، فيتو
عبد الله رشدي، فيتو

أعلنت نقابة المحامين، أن لا صحة لما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استضافة النادي النهري للمحامين بالمعادي، لمحاضرة خاصة للداعية عبدالله رشدي، وأنه لم تتم الموافقة على ندوات خاصة به.

صالون الزيات 

وكان المحامي منتصر الزيات، أعلن  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، عن استضافة عبدالله رشدي، في محاضرة تحت عنوان “ الخلع والطلاق الشفهي،، الضوابط والحدود” وذلك ضمن فعاليات صالون الزيات الثقافي بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، وهو ما قوبل باستهجان ورفض شديد من قطاع واسع من المحامين عبروا عنه على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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من هو عبدالله رشدي 

ويذكر أن عبد الله رشدي إمام وخطيب لوزارة الأوقاف في مسجد السيدة نفيسة،  ومهتم بمقارنة الأديان والمذاهب ومقدم برامج تلفزيونية حيث قدم برنامج «القول الفصل» على قناة فجر الفضائية عام ٢٠١١ بالإضافة إلى برامج أخرى ومناظرات تلفزيونية، أخرى، وله آراء مثيرة للجدل.

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الداعية الإسلامي عبدالله رشدي المحامين 14 نقابة للمحامين

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