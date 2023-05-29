الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

تموين القليوبية تصادر 18 طن شعير وأرز أبيض مجهول المصدر

تموين القليوبية،
تموين القليوبية، فيتو

تمكنت  مديرية التموين بالقليوبية خلال حملة  تموينية في قليوب من ضبط سيارتين الأولى محملة بـ 10 أطنان شعير والثانية محملة بـ 8 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهة المنتجة لها وتم التحفظ على السيارتين والكمية وتحرر المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

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وقال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين في محافظة القليوبية انه قام بحملة تموينية مكبرة يرافقه العميد أحمد عبدالعليم مدير إدارة مباحث التموين بالقليوبية وجمال سرحان مدير إدارة تموين بنها وطارق فاروق رئيس قسم صيانة الحبوب واستهدفت الحملة مدينة قليوب حيث تم ضبط سيارة نقل محمله بكميه من الشعير تزن ١٠ أطنان و٧٠ كجم وسيارة أخرى نقل محمله بكميه من الارز الابيض تزن 8 طن وهذه الكمية مجهولة المصدر وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهه المنتجه لها وتم التحفظ على هذه الكميات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شانها وتم تحرير 2 قضية جنح قليوب بعد أن تم التحفظ على هذه الكميات والمتهمين والسيارتين.

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كما تمكنت حملة تموينية بحى شرق شبرا الخيمة عن تحرير ٩ مخالفات لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمه تشغيل والتصرف في عدد ١٠ شكائر دقيق بلدي مدعم وقد تم استكمال الحمله بمصاحبة مباحث التموين بالوزارة حيث تم ضبط مخبز سياحي وبحوزته دقيق استخراج ٨٧،٥ ٪؜ منخول وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتم التحفظ على المضبوطات وهى 20 شيكارة دقيق بلدي زنة الواحده ٥٠ كيلو باجمالي و١ طن دقيق استخراج ٨٧،٥ ٪؜

 

 

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ادارة مباحث التموين بالقليوبية حي شرق شبرا الخيمة مباحث التموين بالقليوبية مديرية التموين بالقليوبية مدينة قليوب

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