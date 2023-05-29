بورش تستعرض مواصفات سيارات كايين الكهربائية

سيارات بورش، استعرضت شركة بورش المتخصصة في صناعة السيارات، مهارات وابداع تصميم سيارات بورش كايين الكهربائية المحدثة والتي تنتمي لفئة متعددة الاستخدامات (SUV) حيث باعت بورش أكثر من 1،25 مليون نموذج على مستوى العالم، مع بيع 95000 وحدة في عام 2022 فقط، وهو ما يمثل 30٪ من إجمالي مبيعات العلامة التجارية لهذا العام.

مواصفات سيارات كايين الكهربائية

وستبيع بورش طرازًا كهربائيًا بالكامل – مبني على منصة جديدة تمامًا – جنبًا إلى جنب مع نطاق الاحتراق الداخلي المعمول به لفترة محددة. إنه لرفاهية لطيفة أن تمتلكها من حيث إتاحة الوقت لعملائها للاختيار. يتركز حوالي 40٪ من مبيعات هذا الطراز حاليًا على السوق الصينية. هذه حقيقة جديرة بالملاحظة عندما ترى عرض لوحة الألوان الموسعة ضمن النطاق المحدث – يفضل هذا السوق تقليديًا مستوى من الوفرة في مشتريات السيارات مقارنة بالعملاء الأوروبيين.

سيارات كايين الكهربائية، فيتو

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بغض النظر عن التصميم الخارجي الأكثر حدة، وتقنية الإضاءة الأمامية والخلفية المحدثة، اكتسبت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تجربة قيادة بورش (تخطيط الواجهة) التي ظهرت لأول مرة في سيارة تايكان الكهربائية بالكامل.

ويتضمن ذلك تصميمًا جديدًا متعدد الوظائف لعجلة القيادة ورافعة نقل تعمل بأطراف الأصابع والتي توجد بين مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.6 بوصة وأعمال واضحة لشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة.

وتتوفر أيضًا شاشة عرض اختيارية مقاس 10،9 بوصة للركاب – لا يمكن للسائق رؤيتها. يتم الآن تبريد وسادة الشحن اللاسلكي للسيارة بقدرة 15 واط لتحسين الكفاءة. تعد تقنية Matrix LED للمصابيح الأمامية الآن تركيبًا قياسيًا في كايين، مع توفر عناصر HD Matrix LED سهلة الاستخدام كخيار إضافي.



حصلت سيارات بورش علي أحجام جنوط العجلات التي تتراوح من 20 إلى 22 بوصة، يتميز نظام التعليق المعياري ذو النوابض الفولاذية المحدثة في بورشه SUV بإدارة التعليق النشط PASM مع إعداد مخمد جديد ثنائي الصمام لتحسين جودة الركوب في جميع ظروف القيادة.

ويوفر نظام التعليق الهوائي التكيفي الاختياري تمايزًا ملحوظًا بين أوضاع القيادة العادية والرياضية والرياضية. كل واحدة تزاوج مع ناقل حركة تيبترونيك (أوتوماتيكي) 8 سرعات، وقد تلقت خيارات المحرك الثلاثة أداءً متزايدًا، على التوالي.



ويكتسب المحرك التوربيني V6 الأساسي بسعة 3.0 ليتر من كاين 10 كيلوواط و50 نيوتن متر ليقدم ناتجًا إجماليًا يبلغ 260 كيلوواط و500 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تتميز كاين إس بـ 349 كيلو واط و600 نيوتن متر من محركها التوربيني V8. بشكل ملحوظ، تستفيد طرازات E-Hybrid من كل من أداء محرك الاحتراق المتزايد، ولكن أيضًا من محرك كهربائي محدث (أكثر قوة) وبطارية جديدة 25.9 كيلو واط في الساعة، بزيادة من 17.9 كيلو واط في الساعة في الطراز السابق. هذا يوفر للمركبة نطاق قيادة كهربائي بحت مزعوم يصل إلى 90 ك.



كونسول وسطي للتحكم بوظائف القياده

أصبحت حزمة كاين أكثر وضوحًا من أي وقت مضى وتتميز الآن بتصميم داخلي متطور وحديث بشكل مثير للإعجاب،جنبًا إلى جنب مع الأداء المتزايد في جميع أنحاء المجموعة، بأسلوب بورش الحقيقي، تشعر السيارة بأنها قادرة حقًا في جميع ظروف القيادة، التجهيز الاختياري للمجموعة هو قاعدة كايين SUV التي توفر نظام الدفع V6 مع أداء ممتاز وكفاءة نسبية مع عدم التضحية بأي شيء في طريق الأناقة والرقي والراحة مقارنةً بمحرك كاين اس V8 والذي يبدو أفضل في الرحلة الكاملة.

بورش كايين بالأرقام

المحرك: مثبت في المقدمة، محرك توربيني، 2995 سي سي، 6 أسطوانات

ناقل الحركة: ثماني سرعات أوتوماتيكي

القدرة: 260 كيلوواط @ 5400 – 6400 دورة / دقيقة

العزم: 500 نيوتن متر عند 1450 – 4500 لفة / دقيقة

عجلات مدفوعة: الكل

التسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة: 5،7 ثانية

السرعة القصوى: 248 كلم / س

استهلاك الوقود: 9،4 لتر / 100 كيلومتر (مشترك)

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 215 جم / كم

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