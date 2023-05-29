مواصفات الأمان أهم ما يميز سيارات شيري تيجو 7 في مصر

سيارات شيري، تعد سيارات شيري تيجو 7 واحدة من أهم السيارات الشعبية داخل السوق المحلى، وذلك يرجع إلى خدمات ما بعد البيع التي يحتاج إليها قائدو السيارات، بالإضافة إلى توفير قطع غيار السيارات التى تعد من أساسيات اختيارات قائدى السيارات عند شراء السيارات، وهى سهولة توافر قطع غيار السيارات فى حالة حدوث الأعطال وما إلى ذلك.

ونرصد في التقرير التالى أسعار ومواصفات سيارات شيري تيجو 7 داخل السوق المحلى، وهى كالتالى:-

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يصل سعر الفئة الأولى SUV 670 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية نحو 730 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات شيري تيجو 7

حصلت سيارات شيرى على محرك تيربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصانا وعزم 210 نيوتن/ متر، عند 1750 دورة/ الدقيقة، مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات، بالإضافة إلى إطارات 17 بوصة.

وفى التصميم الخارجى، اعتمدت على مصابيح أمامية هالوجينية مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي.



التصميم الداخلي لسيارات شيري تيجو 7

حصلت على مقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.



مواصفات وسائل الأمان والسلامة لسيارات شيري تيجو 7

الفرامل ABS، توزيع قوة الفرملة على العجلات EBD

دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

نظام ASR لمنع الانزلاق دعم التوازن أثناء صعود المرتفعات نزول المنحدرات مراقبة ضغط الإطارات حساسات ركن خلفية وكاميرا وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

بينما تم تزويد الفئة الثانية بوسائد هوائية جانبية حساسات ركن أمامية.