الإثنين 29 مايو 2023
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سيارات

توفير سيارات MG HS فيس ليفت في أوروبا

سيارات , فيتو
سيارات , فيتو

استعرضت شركة MG، عن أسعار ومواصفات الجيل الجديد من سيارات  الفيس ليفت من MG HS التي حصلت علي  تحديثات تجعل السيارة قادرة علي منافسة سيارات تويوتا راف 4 من نسخة فيس ليفت 

 

تعديلات في تصميم MG HS فيس ليفت
 

وحصلت الواجهة الأمامية على تعديل في التصميم مع شبكة أكبر ومصابيح أمامية أكثر عدوانية. وتشمل التغييرات الأخرى الجزء الخلفي المعدل مع مخارج العادم المزدوجة والمصابيح الخلفية LED الجديدة، وإضافة اللون الخارجي رمادي أوربان، والعجلات الجديدة مقاس 18 بوصة.


محركات MG HS فيس ليفت
زودت سيارات ام جي بمحرك  البنزين سعة 1500 سي سي بشاحن توربيني ينتج 160 حصانا. وتنتقل الطاقة إلى المحور الأمامي إما من خلال ناقل يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي اختياري مزدوج القابض 7 سرعات. ومن المثير للاهتمام، أن النسخة الهجينة من السيارة تأتي بقوة 254 حصانا ونطاق قيادة كهربائي 51 كم.  ويبدأ سعر السيارة في بريطانيا من 29.233 ألف دولار بنفس سعر الطراز السابق. 

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طراز MG HS فيس ليفت في أوروبا بنفس الشكل الصيني
 

وكما هو متوقع، يبدو الطراز المحدث بالمملكة المتحدة تمامًا مثل الطيار الصيني المواصفات وHS التي تباع حاليًا في تايلاند وإندونيسيا. ومن المتوقع أيضًا أن يصل طراز المقود الأيمن إلى الوكلاء الأستراليين في وقت لاحق من هذا العام.

تحديثات مقصورة MG HS فيس ليفت
ويوجد في الداخل نظام معلومات ترفيهي محدث يحتفظ بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة ومجموعة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة، مع تقديم مواد جديدة ناعمة الملمس. وتشمل التجهيزات القياسية في طراز SE القياسي , مصابيح أمامية LED ومصابيح إشارة وتكييف الهواء والملاحة وكاميرا الرؤية الخلفية وأجهزة الاستشعار الخلفية وباقة MG Pilot ADAS. كماحصلت على فرش جلدي ونظام تحكم مناخي مزدوج المناطق، ومقاعد بسخانات، وإضاءة محيطة، ونظام صوتي من 6 مكبرات صوت.
 

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