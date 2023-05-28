الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

بيراميدز يتجه إلي الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد بالدوري (صور)

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز منذ قليل القاهرة متجها إلى الإسكندرية، بعد أن خاض مرانه الصباحي اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير بمدينة برج العرب مساء، استعدادا للمباراة الهامة.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الاثنين على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

بيراميدز

قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري  

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي  -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي  

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

الدوري المصري

 

 خطف فريق بيراميدز فوزا صعبا من حرس الحدود بهدف خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي،  في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٢ من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الفوز لبيراميدز دودو الحباس في الدقيقة 90

انتهي اليوم الاحد الموافق ال28 من مايو الجاري فترة إيقاف شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ليعود لصفوف فريقه مرة اخري بعد انتهاء فترة إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي.

إيقاف شريف إكرامي

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي إيقاف شريف اكرامي لمدة شهرين على خلفية أزمة تناول المنشطات حيث خضع لكشف المنشطات بعد مواجهة بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى الكونفيدرالية.
وتم سحب عينة إيجابية من شريف إكرامي بعد مباراة الجيش الملكي بالقاهرة يوم 12 فبراير في الكونفدرالية الأفريقية.
وقام شريف إكرامي بالرد في جلسة استماع تابعة للجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنه كان يتناول أدوية تخسيس تحتوي علي مواد منشطة.

شريف اكرامي، وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف شريف إكرامي على خلفية اتهامه بالمنشطات.

وحددت لجنة الانضباط مدة الإيقاف لمدة شهرين تنتهي بتاريخ 28 مايو، حيث كان إكرامي موقوفا منذ مارس الماضي.

 

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار إيقافه بسبب المنشطات

 

وأعلن شريف اكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز نتيجة الاستئناف الذي تقدم به منذ فترة علي إصدار حكم بإيقافه من قبل الاتحاد الافريقي “الكاف” بسبب إيجابية عينة المنشطات التي أخذت منه بمباراة فريقه والجيش الملكي بالكونفدرالية.

وقال إكرامي عبر تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:امتنعت عن التعليق تمامًا عما تم تداوله من أخبار بعد إيجابية تحليل عينة كشف المنشطات الخاصة بي حتي صدور قرار الاتحاد الإفريقي".

شريف اكرامي، وتابع: “اليوم قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي تبرئتي من التعمد والاكتفاء بإيقافي حتي ٢٨ مايو الحالي”.

وأشار إكرامي إلى أنه سيفسر لماذا تم إيقافه رغم تبرئته من تعاطي أي مواد محسنة للأداء،  موضحا أنه سيكشف القصة الكاملة بكل تفاصيلها في الأيام القادمة.

نتائج الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز 

فوز الإسماعيلي علي حرس الحدود 1-0

فوز بيراميدز علي غزل المحلة 2-0

فوز المصري علي الاتحاد السكندري 2-1 

تعادل المقاولون والجيش 0-0

تعادل الداخلية والزمالك 1-1

فوز البنك الأهلي علي أسوان 2-1 

فوز الأهلي علي إنبي 2-0 

فوز فاركو علي سموحة 1-0 

فوز فيوتشر علي سيراميكا كليوباترا 1-0 

 

ترتيب الدوري المصري عقب الجولة الـ 29
 

1- الأهلي  56 نقطة من 22 مباراة 
2- بيراميدز  55 نقطة من 27 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  47 نقطة من 28 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 28 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 27 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

 

 

 

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بيراميدز موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري الاتحاد السكندري الدورى المصرى الممتاز

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