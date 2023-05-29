فرجاني ساسي: لن ألعب للأهلي وغياب الضغط الجماهيري سبب مشكلة بيراميدز

أكد فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري، أنه لن يلعب للأهلي المصري في المستقبل.

قال فرجاني في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة “صدى البلد”، إن الأولوية لديه حال العودة إلى مصر سيكون نادي الزمالك، وما دون ذلك فإنه لا يمانع اللعب لأي نادٍ في مصر إلا الأهلي.



حرصًا على جماهير الزمالك

تابع أنه يرفض اللعب للأهلي حرصًا على جماهير نادي الزمالك والعلاقة القوية التي تربطه معهم.

وواصل أن وكيل أعماله أبلغه أثناء الرحيل عن الزمالك بوجود عرض من بيراميدز، لكنه وقتها كان اتخذ قراره باللعب في مصر للزمالك فقط أو الانتقال لناد في الخارج، حتى لو كان العرض من النادي المصري الآخر أعلى من ذلك الذي تلقاه من الخارج.

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ساسي: مشكلة بيراميدز غياب الضغط الجماهيري

يرى فرجاني ساسي، أن نادي بيراميدز يحتاج إلى قاعدة جماهيرية من أجل التتويج بالألقاب.

وقال ساسي: تقابلت مع فخر الدين بن يوسف وتحدثنا معًا عن تجربة بيراميدز.

وأردف: شعرت أن فريقهم يحتاج إلى الضغط الجماهيري من أجل التتويج بالألقاب، أرى أن بيراميدز إذا امتلك قاعدة جماهيرية سوف يتوج بالبطولات.

وأتم: فريق بيراميدز يحتاج للحماس، ولا يملك جماهير لتحفيزه ومؤازرته مثل الأهلي والزمالك.

فرجاني ساسي

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، وألغت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من «فيفا»، لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد حيث وافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع لـ فيفا، لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد.

يذكر أن الزمالك استأنف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب، إلا أنه وافق على تقاضي 250 ألف يورو، والتنازل عن باقي المبلغ، وسيتم توقيع اتفاقية بين الطرفين بشأن هذا الأمر.

وتواجد اللاعب أمس بمقر النادي الأبيض من أجل حضور مران الفريق ومصافحة جميع زملائه السابقين بالفريق والتقاط الصور التذكارية معاهم.

ووصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وتواجد أمس فى تدريبات الفريق، المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة..

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