ضبط مدرس أوهم الشباب بالسفر للخارج مقابل مبالغ مالية بسوهاج 

تمكنت مباحث الأموال لجنوب الصعيد بسوهاج من ضبط مدرس استولى على مبالغ مالية من بعض الشباب، بزعم قدرته على الحصول على تأشيرات سفر للخارج، ولم يفِ بوعده بدائرة مركز أخميم بسوهاج.

تأشيرات سفر

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة “منطقة جنوب الصعيد”، يتضمن بتقديم بلاغا من أحمد ص. ح. ع. 29 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، و3 آخرين، ويقيمون بمحافظة سوهاج بتضررهم من المدعو "يحيى ع. ا. ا.، 47 عاما، مدرس، ويقيم بدائرة مركز أخميم لقيامه بالنصب عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية، بلغ إجماليها 120 ألف جنيه، مقابل توفير تأشيرات سفر لهم بدولة المملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يفِ بوعده أو رد تلك المبالغ.

-إعلانات-

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية.

وتم تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.