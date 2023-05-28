الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

محافظ سوهاج: توريد 71 ألفا و623 طن قمح إلى المواقع التخزينية

جانب من الاجتماع,
جانب من الاجتماع, فيتو

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2023م، بحضور  ناصر عزالدين مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء،، وعلى محمد مدير صومعة طهطا، وممثلي ومطاحن مصر العليا، والتعاون الزراعي، والإرشاد الزراعي، والبنك الزراعي.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من جميع الجهات المعنية؛ لزيادة معدلات توريد الأقماح إلى الشون والصوامع، واستعرض مجهودات مديرية التموين، ومديرية الزراعة، خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها، موجها بتمهيد وتسوية كافة الطرق المؤدية إلى الشون والصوامع، خاصة التي تشهد مشروعات "حياة كريمة "، والعمل على التسهيل على صغار المزارعين في الوصول إلى الشون والصوامع.

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وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 71 ألف و623 طن من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقع تخزيني على مستوى المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.

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الهيئة القومية لسلامة الغذاء الشون والصوامع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مساحات القمح ديوان عام المحافظة مساحات القمح المنزرعة

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