الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

سلامتك تهمنا، ندوة لمسئولي السلامة بمياه شرب سوهاج

وزارة القوى العاملة،فيتو
وزارة القوى العاملة،فيتو

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج ندوة للتوعية في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تحت عنوان "سلامتك تهمنا".

وذلك ضمن خطة المديرية في تنظيم الندوات التوعوية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة بحضور مسئولي السلامة والصحة المهنية بكافة فروع شركة المياه بالمحافظة،وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت الأكثر خطورة وذات الكثافة العمالية للحفاظ على الافراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

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مكتب السلامة والصحة المهنية

وأفاد الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج في تقريره للوزارة أن مكتب السلامة والصحة المهنية بوسط سوهاج نظم ندوة توعوية لمسئولي السلامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لشرح كافة الاشتراطات الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وفي دليل الإجراءات المنفذ لها وقوائم المراجعة وذلك بهدف تعريف مسئولي السلامة الالتزامات التي تقع على عاتقهم للحفاظ على العمال وتأمين حياتهم وتفادي الحوادث الجسيمة وكذلك الحفاظ علي المقدرات المادية للمنشأة من المباني والآلات من أجل توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

خطط الطوارئ

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تطرقت إلي ضرورة الالتزام بتأمين المنشأة من أخطار الحريق وخطط الطوارئ والالتزام بتقديم الإحصائيات الدورية في مواعيدها القانونية وتشكيل وانعقاد لجان السلامة داخل كل فرع من فروع الشركة شهريًا مع استمرار التوعية والتدريب لكل العاملين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، كما تم الرد علي كافة الاستفسارات من مسئولي السلامة بالشركة في ما يتعلق بالاجراءات المتبعة لتطبيق القانون لتفادي الوقوع في المخالفات.

وزارة القوى العاملة،فيتو

السلامة والصحة المهنية

حاضر في الندوة الكيميائي رفعت محرز موجه السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والكيميائية نهي عبدالرؤوف مدير مكتب السلامة بوسط سوهاج، وتحت رعاية المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور اللواء أحمد حساب مستشار الشركة للسلامة، والكيميائي مصطفي الحلواني مدير عام السلامة بالشركة.

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السلامة والصحة المهنية الصرف الصحي بسوهاج شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج مديرية القوى العاملة بسوهاج وزير القوى العاملة حسن شحاتة وزير القوى العاملة

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