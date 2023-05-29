"الجمهورية الجديدة.. تحديات الواقع والمستقبل"، ندوة بجمعية الاقتصاد السياسي، 5 يونيو

تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ندوة حول "الجمهورية الجديدة.. تحديات الواقع والمستقبل"، في الساعة 6 مساء الاثنين، 5 يونيو القادم.

يلقي كل من: الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي أسامة الدليل، المحلل الجيوسياسي، رئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام العربي، محاضرتين.

وذلك بمقر جمعية الاقتصاد 16 شارع رمسيس أمام دار القضاء العالي.

صرح بذلك الدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، وعضو الجمعية، ورئيس لجنة الموسم الثقافي.

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يترأس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد والتشريع؛ الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.

مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية

كانت الجمعية قد نظمت ندوة بعنوان: "مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية"، حاضر فيها كل من: السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، والدكتور محمد فايد، رئيس الجمعية العلمية للشئون الأفريقية، والدكتور منتصر العتمان، الأمين العام لمؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية، وذلك يوم الثلاثاء 2 مايو الحالي.

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