الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

"الجمهورية الجديدة.. تحديات الواقع والمستقبل"، ندوة بجمعية الاقتصاد السياسي، 5 يونيو

الدكتور محمد يونس،
الدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، فيتو

تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ندوة حول "الجمهورية الجديدة.. تحديات الواقع والمستقبل"، في الساعة 6 مساء الاثنين، 5 يونيو القادم.

يلقي كل من: الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي أسامة الدليل، المحلل الجيوسياسي، رئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام العربي، محاضرتين.

وذلك بمقر جمعية الاقتصاد 16 شارع رمسيس أمام دار القضاء العالي.

صرح بذلك الدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، وعضو الجمعية، ورئيس لجنة الموسم الثقافي.

-إعلانات-

يترأس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد والتشريع؛ الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.

مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية

كانت الجمعية قد نظمت ندوة بعنوان: "مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية"، حاضر فيها كل من: السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، والدكتور محمد فايد، رئيس الجمعية العلمية للشئون الأفريقية، والدكتور منتصر العتمان، الأمين العام لمؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية، وذلك يوم الثلاثاء 2 مايو الحالي.

نقيب المحامين: الحوار الوطني ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة

الضرائب تنظم ندوة مع جمعية رجال الأعمال المصريين.. وتحفيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة أبرز الأهداف

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع الجمهورية الجديدة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الكاتب الصحفي أسامة الدليل المحلل الجيوسياسي الدكتور محمد يونس عبد الحليم عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية

مواد متعلقة

مركز النيل للإعلام بالإسكندرية ينظم ندوة حول مكتسبات العمال في الجمهورية الجديدة

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي

الأكثر قراءة

مطارا الغردقة وشرم الشيخ يسجلان أعلى معدلات تشغيل للمطارات السياحية

تراجع أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

أسباب غياب ياسمين عبد العزيز عن الجزء الثاني من فيلم حريم كريم

شيرين تحتفل بطريقة هستيرية مع حسام حبيب بنجاح حفلها في جدة (فيديو)

المرشح التركي الخاسر أوغلو: أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات

ما الحكمة من اختلاف نصيب الرجل عن المرأة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب

تجديد حبس سائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

قرية إسبانية تنتهي من التصويت في انتخابات محلية خلال 30 ثانية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 29-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

تعرف على خطوات المشاركة فى معارض تنمية المشروعات

أسعار الأرز اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أردوغان، ابن القبطان وربع قرن في الحكم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من اختلاف نصيب الرجل عن المرأة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية