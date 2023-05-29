تامر هجرس: عملت جراحة في العمود الفقري، وكنت مهدد بالشلل (فيديو)

قال الفنان تامر هجرس: "عملت جراحة في العمود الفقري وكنت مهدد بالشلل، وأيام الشقاوة كنت بلعب رياضة معينة بتتلعب بالحبل المهم إني وقعت من علي مسافة 25 مترا على صخرة وبعدها بـ10 سنوات حصل شرخ في العظمة اللى بتمسك الفقرات في الظهر واتكسرت، ونزلت أعلى العصب وابتدي يحصل شلل في رجلي".

شبح الشلل كاد يهدد تامر هجرس

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "لما بدأ يحصل شلل في رجليا الدكتور نصحني بضرورة إجراء عملية جراحية في العمود الفقري وقعدت 10 ساعات في العملية بألمانيا".



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عملية دقيقة لتامر هجرس

ولفت تامر هجرس: "العملية اتمدت 10 ساعات بدل من 3 ساعات والدكتور قاللي أنت كان بيطلع منك دم كتير جدا، والحمد لله ربنا سترها، بس العملية مأثرتش جسديا عليا ما عدا حركات معينة ممكن تضايقني ولكن نفسيا بدأت أفكر في الحاجات المهمة اللي في حياتي وأنا مبقدرهاش وبقيت أقدر النعم وأعيش يومي بإيجابية أكتر".



شخصية عمر الشريف

وأشار: "بحلم أجسد شخصية الفنان العالمي عمر الشريف، ومن وقت ما طلعت بعد فيلم بركان الغضب والناس بتشبهني بيه من حيث الصوت، وبعدها اتعرفت عليه من خلال صديق وكنا بنقعد سهرات كتير ويسرا معانا وهو بيحكيلي عن مغامراته وحاجات شخصية جدا".

في نفس اللقاء، كشف الفنان تامر هجرس، حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان بعد فيلم "الديزل".

علاقة تامر هجرس بمحمد رمضان

وأكد تامر هجرس: "أنا معنديش خلاف مع محمد رمضان بالعكس أنا بحبه جدا، هو طلب مني أعمل فيلم الديزل، وعملت الدور جدعنة ليه ولكريم السبكي، وأحمد السبكي، ومكنتش مقتنع بالفيلم ككل".



مشهد تامر هجرس ومحمد رمضان في الديزل

وأضاف: "المشهد اللى حصل بيني وبين محمد رمضان في فيلم الديزل، اللى هو انزل على ركبك يلا بلاقي فانز كتير بيمثلوه، فلقيت أن الدور عمل بصمة".



مشكلة فيلم الديزل

وأكد: "مأخدتش فلوس عن دوري في فيلم الديزل، وعملته حبا في الشخصيات اللي ذكرتها، ومندمتش على العمل، ولكن كنت شايف إنه ممكن يستخدمني أحسن من كدة في حاجات معينة، بس دي بتبقى آراء إخراج، بس مفيش ولو مشهد ليا اتشال من الفيلم".



موقف تامر هجرس من العمل مع محمد رمضان

وتابع: "محمد رمضان لو عايزني في عمل مفيش مشكلة أشتغل معاه تاني وهو حبيبي، وبنتقابل على طول".

