كليجدار أوغلو يدلي بصوته في جولة الإعادة بالانتخابات التركية

الانتخابات التركية، أدلى مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بصوته في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الأحد، حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز” عربية.



وقال كيليجدار أوغلو: إن المعارضة التركية تعرضت لحملة أكاذيب، لذا أدعو الجماهير لحماية صناديق الاقتراع، كما أدعو الشعب التركي للتصويت للتخلص من الحكم الديكتاتوري.

وقبل وقت سابق من اليوم أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أحد مراكز الاقتراع في إسطنبول.

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الرئيس التركي يدلي بصوته في الانتخابات

وقال الرئيس التركي أردوغان: "إن الشعب سيختار رئيسه وسأحترم قراره..وأتوقع صدور النتائج بشكل أسرع من الجولة الأولى ".

ومن جانبه أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حدث في الجولة الأولى.

انطلاق الانتخابات التركية

وقال أحمد ينار، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات التركية مرتفع للغاية.

وأضاف رئيس الهيئة العليا في الانتخابات التركية:" المواطنون يظهرون نفس الإقبال العالي في الجولة الثانية من التصويت كما في الجولة الأولى، سواء في الخارج أو داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن تجرى الانتخابات دون أي مشاكل أو حوادث".

وفي تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم الأحد، انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التركية وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.

نتيجة الانتخابات التركية

ويتنافس على منصب الرئاسة، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، اللذان يخوضان سباق الانتخابات التركية.

وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من المواطنين، حتى في الولايات المتضررة من الزلزال، واتخذت السلطات التركية تدابير أمنية كبيرة لتأمين الانتخابات في تركيا، ونشرت عددا كبيرا من قوات الأمن بلغت 600 ألف فرد أمن وقرابة 73 طائرة مروحية في البلاد لتأمين سير العملية الانتخابية.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: عملية الاقتراع تسير حتى الآن من دون مشاكل، مشيرا إلى نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الاقتراع.

وأدلى وزير الداخلية التركي بصوته في مدرسة دوبروكا الثانوية في حي غازي عثمان باشا بإسطنبول، مضيفًا: “اليوم صباح جميل مع نضج ديمقراطي يقارب 60 يومًا، إلى جانب جميع شروط وقواعد الديمقراطية، جومن يوم غد أتمنى أن تختار أمتنا بداية جيدة لمستقبل بلادنا وسلامها”.

وأكد وزير الداخلية التركي أنه تم تعيين 601 ألف و251 فرد لحفظ الأمن حتى اللحظة، وأنه تم إنشاء حاويات لعملية التصويت في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف الوزير التركي: “حاليًا سيدلي 60 مليون و721 ألف و745 ناخبًا محليًا بأصواتهم في تركيا، وسيستمر التصويت في 191 ألفًا و885 صندوقًا للاقتراع. أقيمت صناديق الاقتراع وبدأ التصويت بإجمالي 1158 صندوق اقتراع. وتم إنشاء مناطق حاويات حيثما دعت الحاجة في منطقة الكارثة، وتواصل أمتنا التصويت بسلام وأمن “.