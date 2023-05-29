الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

ترامب مهنئًا أردوغان: صديق يحب بلاده وشعب تركيا العظيم

ترامب واردوغان، فيتو
ترامب واردوغان، فيتو

هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة.

وكتب ترامب على حسابه في تطبيق "Truth Social": "تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه الكبير والمستحق في تركيا".
وأضاف الرئيس السابق للبيت الأبيض، أنه يعتبر أردوغان "صديقا يحب بلاده وشعب تركيا العظيم".

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية مساء اليوم الأحد  فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

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وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ان أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لكيليجدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا.


خطاب النصر للرئيس التركي عقب الفوز بالانتخابات الرئاسية

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد خطابا لمناصريه، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.
وقال أردوغان: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".
وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".
وأكمل أردوغان: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا، قائلا: الشعب منحني مسئولية الحكم لمدة 5 سنوات مقبلة.

 

أردوغان يقدم الشكر للشعب التركي عقب الفوز بالانتخابات

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين.. أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسئولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

وأكمل أردوغان: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".

واستطرد الرئيس التركي: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسئولية الأداء السيء في الانتخابات".


تركيا ترفض دعم المثلية بعد فوز أردوغان

وتابع أردوغان: "هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده.. لا أحد بمقدوره أن يسيء للحريات في بلدنا أو التحقير من شأن شعبنا أو أن يمنعه من التوحد..سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها".
وقال الرئيس التركي: "لا ندعم المثلية، وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا"، مشيرا إلى أن "العائلة بالنسبة لنا مقدسة وسنكسر يد كل من يحاول التعرض لها".

وتابع أردوغان: "كلمتنا القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسنوجهها للعالم بأسره"، مضيفا: "هذه النتيجة تثبت أن لا أحد بإمكانه أن يجعلنا نخسر مكتسبات تركيا".
وأكد أردوغان أنه "يجب علينا الاستمرار في العمل من أجل ضمان الفوز بالانتخابات المحلية القادمة".
وأردف: "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسئولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".
 

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