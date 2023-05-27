السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

السيد القصير يفتتح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي (فيديو وصور)

السيد القصير يفتتح
السيد القصير يفتتح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي، فيتو

 افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت معرض زهور الربيع في دورته الـ 90، وذلك بمشاركة 200 عارض من منتجي نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق، بالإضافة إلى منافذ بيع السلع الغذائية ومعرض خير مزارعنا لأهالينا. 

مواعيد حضور معرض الزهور 

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الأرشاد إن المعرض يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ويشارك فى افتتاحه بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة. 

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ولفت إلى أن المعرض مفتوح للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقى، كما يشهد المعرض بيع شتلات أشجار خشبية ومثمرة بأسعار مخفضة، في إطار مباردة 100 مليون شجرة. 

 

وقال محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمشرف على المتحف الزراعي إن سعر التذكور 10 جنيهات، ويفتح يوميا للجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

 وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، وأشاد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج مشددا على أن وزارة الزراعة تعمل إلى تحديث وتطوير صناعة الورود والزهور ونباتات الزينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأمر الي ينعكس على رفع القيمة المضافة للإنتاج للحصول على عائد أعلى وتسهيل أية عوائق أمام التصدير للمنافسة على المستوى الدولي خاصة إنها من الصناعات الواعدة. 

وقال وزير الزراعة إن المعرض يضم هذا العام 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ومعرض خير مزارعنا لأهالينا الذي يعرض سلع مخفضة بنسبة 30% في غطار دور الوزارة لتوفير السلع بأسعار مخفضة الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المزارع. أكد الوزير أن تنظيم المهرجان يؤكد أن الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرًا لأهميتها للسوق المحلي والتصدير الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن معرض زهور الربيع له تقاليده وهو تاريخي وعريق. أكد أن مبادرة الـ 100 مليون شجرة تأتي في إطار تشجع الدولة للاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لتخفيض نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية. 

ومن جانبهم أعرب بعض العارضين عن شكرهم للدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة على دعم المعرض والذي ينتظرونه كل عام في هذا الموعد مؤكدين أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة حيث يتم حاليا تصديرها إلى الخارج. جدير بالذكر أن معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوح أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة حتى التاسعة مساء ويستمر حتى نهاية شهر يونيو.

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