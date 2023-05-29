وزيرة التخطيط تتجول في شوارع العريش ليلا وتشيد بالأمن والأمان (صور)

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجولة تفقدية، مساء الأحد، في شوارع مدينة العريش برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، والتقت عددا من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، واستمعت لعدد من الآراء وطلبات أبناء المحافظة.



تضحيات أهالي سيناء

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ما تعيشه العريش الآن من أمن وأمان سمح لنا بالتجول في الشوارع وتفقد المشروعات، ويرجع الفضل فيه لدماء الشهداء وتضحيات أهالي سيناء على مدار السنوات الماضية.

-إعلانات-

وزارة التخطيط، فيتو

خطة تطوير أراضي سيناء

وأكدت السعيد أن هناك خططا طموحة لتطوير وتعمير كل أراضي سيناء، وأن الدولة المصرية ستحقق طفرة تنموية خلال السنوات القادمة على أرض سيناء.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شهدت الأحد افتتاح عدد من مشروعات التحول الرقمي وتحديث تقديم الخدمات في شمال سيناء، منها مراكز تكنولوجية ومنطقة للورش والحرف اليدوية.



المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك خلال زيارتها لشمال سيناء، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية.

وزارة التخطيط، فيتو

وشملت الافتتاحات المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي بمدينة العريش، ومركز إصدار تراخيص المحال العامة.

وزارة التخطيط، فيتو

وقالت الدكتور هالة السعيد: إن الافتتاحات تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والشمول المالي، موضحة أن المركز التكنولوجي بمبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء يقدم 88 خدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الالكترونية، وعددها 33 خدمة، في حين يقدم المركز التكنولوجي بالعريش 162 خدمة، بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الإلكترونية وعددها 55 خدمة، كما يقدم مركز إصدار تراخيص المحال العامة 18 خدمة في إطار تفعيل قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019.

وزارة التخطيط، فيتو