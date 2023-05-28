وزيرة التخطيط تفتتح عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة مواطني شمال سيناء

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك خلال زيارتها لشمال سيناء، بحضور اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية.

وشملت الافتتاحات المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي بمدينة العريش، ومركز إصدار تراخيص المحال العامة.

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البوابة الإلكترونية

قالت الدكتور هالة السعيد إن الافتتاحات تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والشمول المالي، موضحة أن المركز التكنولوجي بمبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء يقدم عدد 88 خدمة للمواطنين بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الالكترونية وعددها 33 خدمة، في حين يقدم المركز التكنولوجي بالعريش 162 خدمة، بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الإلكترونية وعددها 55 خدمة، كما يقدم مركز إصدار تراخيص المحال العامة 18 خدمة في إطار تفعيل قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019.

وزارة التخطيط ,فيتو

أضافت السعيد أنه بتطوير وميكنة الديوان العام للمحافظة ومدينة العريش يمكن استخراج تقارير مؤشرات الأداء التي تدعم متخذي القرار من قيادات المحافظة، كما أن المركز التكنولوجي هو الواجهة الحضارية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وفي بيئة مناسبة، موضحة أن المواطن في محافظة شمال سيناء يمكنه الآن الحصول على الخدمات المحلية مميكنة ومن خلال وسائل متعددة.

وزارة التخطيط , فيتو

تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء

من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ أنه فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية وبناءً على توجيهات وزيرة التخطيط بسرعة إنجاز ميكنة وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء، والمراكز والمدن، والوحدات القروية لمشروعات المحليات؛ فقد تم تطوير وميكنة عدد 18 ديوان عام محافظة، وعدد 300 بالأحياء والمدن، كما تم تدريب جميع موظفي مراكز الإصدار بالإضافة إلى الجهات الخارجية المشاركة (إدارة التراخيص بمديريات الأمن – إدارة السلامة والصحة المهنية – الهيئة القومية لسلامة الغذاء – جهاز شئون البيئة) بحوالي عدد 4000 موظف على مستوى أنحاء الجمهورية، وإمداد عدد 37 مركز تكنولوجي متنقل لعدد 25 محافظة تيسيرًا على المواطنين.

وزارة التخطيط ,فيتو

خدمات المواطنين

واستعرض العميد محمد حميدو، مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين "المحليات" وبحضور مدير المشروع، جميع مراحل مشروع تطوير مواقع المحافظة والتي تشمل الدراسة والتحليل والتدريب بأنواعه والدعم بالأجهزة والمعدات والإشراف على التشغيل التجريبي، والأعمال التنسيقية التي تتم للانتهاء من التطوير والميكنة.