الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

منتخب البحيرة للصم والبكم في نهائي بطولة الجمهورية لدوري كرة القدم (صور)

فريق محافظة البحيرة
فريق محافظة البحيرة للصم والبكم، فيتو

تأهل منتخب الصم والبكم بالبحيرة إلى المباراة النهائية في تصفيات بطولة الجمهورية لكرة القدم للصم والبكم، وذلك بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، في الفترة من 22 مايو وحتى 30 مايو 2023 خلال تنفيذ أنشطة الإدارة للعام الحالي.

فريق محافظة البحيرة للصم والبكم، فيتو
فريق محافظة البحيرة للصم والبكم، فيتو

وأكد الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، على اهتمام الوزارة البالغ بذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، واهتمام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بمنتخب الصم لكرة القدم ودعمه الكامل لهم لتحقيق مزيد من الانتصارات والإنجازات والرجوع بكأس البطولة وتحقيق نتائج متميزة كعادتنا دائما من هذا المنتخب.

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وفي هذا الصدد، أشار أيضا إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجه إلى تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي تفيد الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

فريق محافظة البحيرة للصم والبكم، فيتو
فريق محافظة البحيرة للصم والبكم، فيتو

إشادة نائب محافظ البحيرة

كما أكد دكتور إبراهيم خضر إشادة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة، ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

فريق محافظة البحيرة للصم والبكم، فيتو
فريق محافظة البحيرة للصم والبكم، فيتو

صقل المهارات واكتشاف الموهوبين

كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

ويذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب إدارة البرامج الثقافية والتطوعية ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.

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