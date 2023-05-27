السبت 27 مايو 2023
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محافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة وتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة خلال أيام  وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات بجميع إدارات المحافظة للفصل الدراسي الثاني للعام 2022_2023.

كيف يحصل طلاب الصف الثالث الإعدادي علي النتيجة

يقوم كل طالب وطالبة فقط بإدخال الاسم ورقم الجلوس حتى يتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة وذلك بعد ظهورها.

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متى تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة؟
حيث استطاع طلاب الصف الثالث الإعدادي من الانتهاء من عملية الامتحانات للفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة فور امتحانهم مادة اللغة الإنجليزية يوم 20 الموافق يوم السبت من الشهر الجاري.

 كما قام 121 ألفا و487 طالبا وطالبة بأداء الامتحانات داخل 668 لجنة فى 18 ادارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الاعدادية المهنية (  حوالى 1630 ) طالبا وطالبة داخل 18 لجنة و39 طالبا وطالبة من التربية  الخاصة ( صم وضعاف السمع - و18 طالبا وطالبة من المكفوفين )   داخل 5 لجان (39 صم وضعاف سمع داخل اربع لجان و15 طلاب مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور ).

متي تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة

هذا وقد تم التأكيد على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الإمتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصًا على صحة وسلامة الطلاب. 


حيث أدى طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة امتحانات الشهادة الاعدادية يوم السبت 14 من مايو الجاري وسط حالة من الهدوء والإنضباط شهدتها جميع اللجان بمحافظة البحيرة بالإضافة إلى إجراءات أمنية مشددة بجميع اللجان والتي استمرت إلى يوم السبت 20 من نفس الشهر.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة
و فور انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة سوف يتم الاعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة فور اعتمادها،والانتهاء من  تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الأعدادية 2023
تحرص "فيتو" علي نشر نتيجة الشهادة الأعدادية 2023 بالأسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.
 

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