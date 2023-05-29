الأوراق والمستندات المطلوبة للسفر على متن الطائرة

يتطلب السفر بالطائرة من المسافر وثائق معينة وللتأكد من عدم سفر الركاب بوثائق سفر غير صالحة أو غير سليمة، فإن مصر للطيران تقوم بمراجعة كافة مستندات السفر للركاب من خلال مندوبيها أثناء إنهاء إجراءات السفر.



جواز السفر

يتطلب السفر بين الدول استخدام وثيقة سفر أو تحقيق شخصية ومن أجل السلامة وضمان أمن الركاب فإنه يتم التحقق من هذه المستندات من قبل شركات الطيران أو سلطات الهجرة أو ضباط الأمن قبل السماح للراكب بالسفر أو خلال الرحلة.

-إعلانات-

ويختلف الوقت المطلوب لاستخراج وثائق السفر والتأشيرات من دولة إلى أخرى، وبالتالي فإن مصر للطيران تناشد بمراجعة تلك المتطلبات قبل السفر بوقت كاف لإنهاء إجراءات السفر بسهولة ويسر.

كما ينصح بالتأكد من صلاحية مستندات السفر حيث إنه في بعض الأحيان يجب ألا تقل فترة صلاحية المستند عن ستة أشهر بعد تاريخ السفر.

ويمكن الحصول على المعلومات الخاصة بمستندات السفر المطلوبة لكل دولة من خلال وكيلك السياحي أو القنصلية التابعة لجهة سفرك.



وبناء على تعليمات الحكومات، يجب أن يوقع جواز السفر حسب الأصول من قبل صاحب الجواز، ونحن، كشركة طيران، لا يمكن إجراء أي فحص لذلك عند حجز التذاكر، حيث إن عدم التوقيع على الجواز يمكن أن يؤدي إلى رفض سفر الركاب، أوالدخول إلى بلاد وجهاتهم وفي مثل هذه الظروف التي ستكون وحدها المسؤولة عن أي تكاليف أو خسائر يتحمل صاحب الجواز أي تكاليف أو أضرار تنتج عن عدم توقيعه لجوازه.

التأشيرات

يتطلب السفر إلى غالبية الدول الحصول على تأشيرة دخول مسبقا، وفي بعض الأحيان يمكن الحصول على التأشيرة بمطار الوصول، ولا تتحمل شركة الطيران المسئولية القانونية لإبلاغ الركاب عن متطلبات التأشيرات عند شراء تذاكر السفر.

التطعيمات والأدوية

ينصح في حالة السفر إلى بعض البلاد الحصول على تطعيم (تحصين) معين قبل السفر بوقت كاف، وللحصول على معلومات عن نوع التطعيم المطلوب خلال رحلتك استشر وكيلك السياحي.



تذكرة السفر الإلكترونية

تطبق مصر للطيران نظام التذاكر الإلكترونية (حيث يتم الاحتفاظ ببيانات الرحلة مخزنة في نظام الحجز الخاص بالشركة) ويمنح الراكب صورة من بيان الحجز يتم استخدامها لإنهاء إجراءات السفر، أما في حالى الحجز وشراء التذكرة من خلال الموقع، فيمكنك طباعة بيان الحجز الخاص بك مباشرة من الحاسب وليس هناك أي احتياج لمراجعة مكاتب الشركة.

ويجب التأكد من صلاحية التذكرة والحجز واتفاقهما مع تاريخ سفرك المحدد.