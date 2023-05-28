الإثنين 29 مايو 2023
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عقارات

رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف سر عدم بيع البرج الأيقوني (فيديو)

البرج الايقوني بالعاصمة
البرج الايقوني بالعاصمة الادارية، فيتو

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الادارية:"الشركة لم تحصل علي جنيه واحد من وزارة المالية".

 

سب عدم بيع البرج الأيقوني


وأوضح خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"لم يتم بيع البرج الأيقوني حتي الآن، وأيضا المنطقة كلها لم يتم بيعها، لأن هناك توجه من الرئيس السيسي للاستفادة من أعلى سعر، ومع موعد سداد القرض الصيني، وقيمته 2.7 مليار دولار سنبدأ في البيع".
 

القرض الصيني بالعاصمة الإدارية

ولفت إلى أن "القرض الصيني علي مدة 10 سنوات ومن عوائد البيع في العاصمة الادارية الجديدة سيتم سداده، وبعض الأبراج التابعة لشركات القطاع الخاص في المنطقة تبيع المتر بسعر يتراوح ما بين 150 الف الي 200 ألف جنيه".
 

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وحدات العاصمة الإدارية

وأشار إلي أنه تم بيع 25 ألف وحدة بالكامل في الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة حتي الآن.
 

ضرائب شركة العاصمة الادارية

وأكد  أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة سددت 2 مليار جنيه ضرائب تحت الحساب، ومن المتوقع أن تصبح أكبر ممول للضرائب في مصر.
 

خالد عباس يكشف عن الـ3 جهات المالكة لشركة العاصمة الإدارية وسعر المتر حاليا (فيديو)

شركة العاصمة الإدارية الجديدة تسدد 2 مليار جنيه لوزارة المالية تحت حساب ضرائب العام

 

في نفس اللقاء، قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن الشركة مملوكة لـ3 جهات، هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز أراضي القوات المسلحة، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

 

رأس مال شركة العاصمة الإدارية الجديدة


وأضاف:"رأس مال شركة العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه موزعة علي الـ3 جهات المالكة، ومن خلال الأرباح التي ستتحقق قريبا سيتم مضاعفة رأس المال".
 

هدف شركة العاصمة الإدارية 
 

وتابع:"هدف شركة العاصمة الادارية الجديدة تحقيق عوائد هائلة ودورنا تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب الاسثمارات".
 

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زيادة مساحة العاصمة الإدارية بقرار جمهوري
 

وأوضح:"نعمل حاليا علي 15% من اجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة التي وصلت الي 230 ألف فدان، ومؤخرا صدر قرار جمهوري بمد مساحة العاصمة الي طريق 30 يونيو الممتد الي طريق الجلالة ليكون الحد الرئيسي، حيث زادت المساحة 60 ألف فدان بقرار جمهوري".
 

سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة
 

وأكد: ان سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة وصل حاليا الي 50 ألف جنيها، لافتًا إلي انه تم وقف البيع مؤخرًا من أجل ضمان تحقيق عوائد مالية أكبر الفترة المقبلة.

 

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