خالد عباس يكشف عن الـ3 جهات المالكة لشركة العاصمة الإدارية وسعر المتر حاليا (فيديو)

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن الشركة مملوكة لـ3 جهات، هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز اراضي القوات المسلحة، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

رأس مال شركة العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"رأس مال شركة العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه موزعة علي الـ3 جهات المالكة، ومن خلال الأرباح التي ستتحقق قريبا سيتم مضاعفة رأس المال".



هدف شركة العاصمة الإدارية

وتابع:"هدف شركة العاصمة الادارية الجديدة تحقيق عوائد هائلة ودورنا تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب الاسثمارات".



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زيادة مساحة العاصمة الإدارية بقرار جمهوري

وأوضح:"نعمل حاليا علي 15% من اجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة التي وصلت الي 230 ألف فدان، ومؤخرا صدر قرار جمهوري بمد مساحة العاصمة الي طريق 30 يونيو الممتد الي طريق الجلالة ليكون الحد الرئيسي، حيث زادت المساحة 60 ألف فدان بقرار جمهوري".



سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد: ان سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة وصل حاليا الي 50 ألف جنيها، لافتًا إلي انه تم وقف البيع مؤخرًا من أجل ضمان تحقيق عوائد مالية أكبر الفترة المقبلة.

في وقت سابق، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة.

مستجدات تنفيذ العاصمة الجديدة وانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية:

- تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور داخلية، وأحياء سكنية ومناطق تجارية، وذلك في ضوء بدء الانتقال التدريجي للوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

مقر القيادة الاستراتيجية

- عقد الرئيس السيسي مؤخرا اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

- اطلع الرئيس خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة.

- وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد، باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساسًا متينًا للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنيًا وفنيًا وشخصيًا، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، التي تم تشييدُها في العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة في التنمية الشاملة، الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام.

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