الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

قبل نهاية الهدنة بساعات.. الجيش السوداني والدعم السريع يبحثان إمكانية تمديد وقف إطلاق النار

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أبدى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استعدادهما لتمديد الهدنة بناء على تفاهمات "اتفاق جدة" لوقف إطلاق النار في السودان، والذي ينتهي مساء الاثنين، بعد أن ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت بين الطرفين قبل 6 أسابيع.

تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار في السودان

وأعلن  الجيش السوداني، في بيان، الأحد، أنه "يبحث إمكانية الموافقة على تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار التي تنتهي مساء غد الاثنين"، مؤكدًا "التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار الإنسانية الموقعة في جدة مؤخرا".

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وجاء ذلك بعد ساعات من إبداء قوات الدعم السريع، في بيان، استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات "ومناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية"، قائلة إنها تواصل مراقبة الهدنة "لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه".

وشهد السودان اليوم السادس من وقف إطلاق نار لأسبوع، جرى الاتفاق عليه بوساطة من الولايات المتحدة والسعودية، لكن طرفي النزاع تبادلا الاتهامات مرارًا بانتهاكه.

وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان

ودعت السعودية والولايات المتحدة، الأحد، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مواصلة النقاش بشأن تمديد وقف إطلاق النار.


وقال الجانبان، في بيان مشترك، إنه رغم أن "الاتفاق ليس كاملًا، فإن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".


وتابعا: "في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".


وأدى اتفاق الهدنة لتوقف القتال العنيف، فيما استمرت الاشتباكات المتفرقة والضربات الجوية، لكن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة قالت إنها تكابد للحصول على موافقات وضمانات أمنية لتوصيل المساعدات وفرق الإغاثة إلى الخرطوم وغيرها من الأماكن التي تحتاج إليها، بحسب وكالة "رويترز".


وأفاد سكان في الخرطوم لوكالة "رويترز"، الأحد، بوقوع اشتباكات خلال الليل في العاصمة وأم درمان المجاورة، فيما ذكر مراقبون لحقوق الإنسان أن "قتالًا شرسًا وقع في مدينة الفاشر" إحدى المدن الرئيسية في إقليم دارفور بغرب البلاد.


وألقى الصراع الذي اندلعت شرارته في 15 أبريل الماضي بالعاصمة الخرطوم في أتون معارك عنيفة وتركها تترنح وسط حالة من غياب القانون وانهيار الخدمات، مما أدى إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص من ديارهم ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة.


وطالت عمليات النهب والتدمير مصانع ومكاتب ومنازل وبنوكًا في الخرطوم التي شهدت كذلك انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، كما تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية وكذلك نفاد الإمدادات الغذائية.
واجتاز أكثر من 300 ألف شخص حدود السودان منذ اندلاع القتال، واتجهت الأعداد الأكبر شمالًا من الخرطوم إلى مصر أو غربًا من دارفور إلى تشاد.
 

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الجيش السوداني الدعم السريع وقف إطلاق النار في السودان السودان الخرطوم تشاد دارفور

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