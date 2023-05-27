السبت 27 مايو 2023
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خارج الحدود

بعد طلب البرهان تغييره.. الأمم المتحدة تتمسك بمبعوثها في السودان

رئيس بعثة الأمم المتحدة
رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان ،فيتو

أكدت الأمم المتحدة تمسكها برئيس بعثتها في السودان، فولكر بيرتس، في أعقاب طلب رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بتغييره.

الأمم المتحدة ترفض طلب السودان

وردًا على طلب البرهان، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر بالصدمة إزاء طلب البرهان، مضيفًا في تغريدة نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة عبر تويتر، أنه "فخور بالعمل الذي قام به ممثله الخاص في السودان"، وأكد "ثقته الكاملة بممثله الخاص".

واتهم قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس بـ"التضليل والتدليس وإثارة الكراهية والانقسام" في البلاد، وتشجيع قوات الدعم السريع على "التمرد"، مطالبًا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتغيير رئيس "يونيتامس".

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وفي رسالته الموجهة إلى جوتيريش، قال البرهان إن رئيس البعثة الأممية، "مارس التدليس والتضليل في تقاريره إلى الأمين العام، بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري، بينما الواقع يخالف ذلك بصورة جلية"، وفق الرسالة التي اطلعت "الشرق" عليها.

رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان 

وأضاف "كما أصر (بيرتس) على فرض الاتفاق بوسائل وأساليب غير أمينة رغم ما طال هذا الاتفاق من ضعف وثغرات وإشارات سالبة، مثّلت بؤر توتر في الساحة السياسية والاجتماعية، وأفضى إلى ما حدث من تمرد ومواجهات عسكرية"، منوهًا في رسالته إلى "تصريح محمد حمدان دقلو "حميدتي" (قائد الدعم السريع) بشأن موافقته على الاتفاق الإطاري".

واعتبر البرهان أن "قائد الدعم السريع لم يكن سيقدم على تمرده لولا تلقيه إشارات ضمان وتشجيع من أطراف أخرى من بينها رئيس بعثة (يونيتامس)، بحسب ما أفضى به المتمرد حميدتي لبعض من سعى لاحتواء التوتر قبل انفجار الوضع".

وتابع "غلب على سلوكه (بيرتس) إثارة الأزمات ونسج التعقيدات وسوء التفاهم بين الأطراف السياسية وكيانات المجتمع المدني مع إثارة الكراهية وتعميق الانقسام، وتضخيم نقاط الخلاف، وتبني مواقف متطرفة مجافية للتصالح وبناء السلام، وأصبح يمارس الإملاءات، ويستخدم شتى الأساليب لفرض رأي أو رؤية أطراف أخرى خارج الأمم المتحدة، مما جعله طرفًاَ وليس مسهلًا أو وسيطًا، الأمر الذي أفضى إلى ما وصلت إليه البلاد من أزمة في منتصف أبريل الماضي"، في إشارة إلى الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

هجوم البرهان على فولكر بيرتس

واتهمت رسالة البرهان، فولكر بيرتس، بأنه "مكّن أشخاصًا من خارج منظومة الأمم المتحدة من استغلال التسهيلات الخاصة بموظفي المنظمة، مثل إخطارات وأذونات التحرك، لأداء مهام خاصة بهؤلاء الأشخاص، كما أتاح لكيانات وشخصيات سياسية استغلال واستخدام وسائل اتصال البعثة لأداء أنشطة حزبية وسياسية".

كما تضمنت اتهامات البرهان لرئيس "يونيتامس"، ما يتعلق بآلية التوظيف في البعثة، لافتًا إلى أنها "افتقدت إلى الشفافية والعدالة، إذ أضحى الأمر خاضعًا للانحياز والمزاج الشخصي لرئيس البعثة ووسطاء من خارجها، مما أدى لاستبعاد ذوي الكفاءة والخبرة، وشملت هذه المجاملات والمحسوبية أشخاصًا أدانتهم المحاكم لسوء سلوكهم"، وفق رسالة رئيس المجلس السيادي.

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من هو فولكر بيرتس المتهم بصناعة الفوضى في السودان؟

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صانع الفوضى.. البرهان يطلب من جوتيرش تغيير المبعوث الأممي للسودان

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