أخبار العقارات اليوم، سر عدم بيع البرج الأيقوني.. تحديث كود البناء الخاص لدعم الاستدامة... ورئيس الوزراء يفتتح ملتقى بناة مصر

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الادارية:"الشركة لم تحصل علي جنيه واحد من وزارة المالية".



وأوضح خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"لم يتم بيع البرج الأيقوني حتى الآن، وأيضا المنطقة كلها لم يتم بيعها، لأن هناك توجه من الرئيس السيسي للاستفادة من أعلى سعر، ومع موعد سداد القرض الصيني، وقيمته 2.7 مليار دولار سنبدأ في البيع".

قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، إن المركز يدعم توجه الدولة في تحقيق مبادئ البناء الأخضر والمستدام من خلال الأبحاث التطبيقية وإصدار وتحديث كودات وأنظمة متخصصة تهدف إلى تحقيق مبادئ البناء الأخضر.

وأشار خلال مشاركته ضمن فعاليات النسخة الثامنة لملتقى بناة مصر، إلى أن المركز يعكف خلال الفترة الراهنة على تحديث كود البناء الخاص بها لمواجهة المتغيرات المناخية الأخيرة، لافتًا إلى وجود أكثر من 40 كودا تنظيميا ونحو 30 مواصفة تتعلق بأعمال البناء داخل السوق المحلية.

افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.

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أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الافريقي للمقاولين أن علاقة مصر مع المملكة العربية السعودية علاقة، صادقة موصولة بتطلعات واحدة ورؤى مشتركة، خاصة وأن لها بعدا حضاريا ودورا رائدا تنعكس إثارة الايجابية على مسيرة العلاقات العربية والافريقية في كافة المجالات، لما يمتلكه البلدين الشقيقين من قدرات بشرية ومالية وخبرات ضخمة.

قال فهد المنصور الهاشمي، رئيس القطاع العقاري والبناء والتشييد بوزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية على هامش الدورة الثامنة لملتقى "بناة مصر"، تحت عنوان "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"، والمُنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وينظمه الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة رئيسية من الهيئة السعودية للمقاولين أن السعودية تتوقع فتح ١٠٠٪ في مجالات الاستثمار المتعددة خلال ال٨ شهور القادمة

قال المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن قطاع المقاولات ثاني أكبر الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن تأثيره يصل لكافة أنحاء البلاد ويمثل 6% من الناتج المحلي وحجمه يتجاوز ٢٥٥ مليار ريال سعودي سنويًا.

مؤتمرة بناة مصر ، أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن عنوان ملتقى "بناة مصر" هذا العام هو "التكامل من أجل المستقبل"، وهو ما لن يتم إلا من خلال بناء الشراكة الحقيقية والتحالف بين أصحاب المصلحة المشتركة، موضحا أنه تم تدعيم إنشاء وتفعيل قانون اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بدء تنفيذ خطة الطرق والمحاور الجديدة، بالمناطق المضافة لمدينتى العبور الجديدة، والشروق، وذلك استكمالا لأعمال تقنين الأوضاع وتنمية المدن الجديدة.