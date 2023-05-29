طرح مذكرات الفنان التشكيلي محمد عبلة قريبا

تصدر دار الشروق للنشر والتوزيع قريبا، مذكرات الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، وذلك بعدما وقع الثنائي عقد نشر المذكرات.

مذكرات الفنان التشيكلي محمد عبلة

ونشرت الصفحة الرسمية للدار صورة من توقيع التعاقد، وعلقت عليها قائلة: "الفنان التشكيلي محمد عبلة ينشر مذكراته مع دار الشروق".

محمد عبلة

الفنان محمد عبلة، هو فنان تشكيلي، حاصل على وسام جوته الألماني عام 2022، كأول فنان تشكيلي مصري وعربي يحصل على هذا الوسام، أقام عددا كبيرا من المعارض الفنية المحلية والعالمية سواء المعارض الخاصة أو الجماعية، وشغل منصب مدير قاعة الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية سنة 1990.

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تكريم الفنان محمد عبلة كأول فنان تشكيلى عربى يحصل على وسام جوته من قبل رئيسة معهد جوته كارولا لينتزفى احتفالية كبرى فى مدينة فايمار الألمانية، وفى حضور السيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، والسيد بينيامين إيمانويل هوف وزير الشئون الثقافية والمحلية والأوروبية، يعد وسام جوته هو أرفع وسام شرف رسمى لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأهم جائزة فى سياستها الثقافية الخارجية، يكرم الشخصيات التى تلتزم بشكل خاص بالتبادل الثقافى الدولى أو نشر اللغة الألمانية. تقترح معاهد جوته فى الخارج المرشحين بُناءً على أهميتهم الثقافية والسياسية وعملهم الفني، ويتم اختيار الفائزات والفائزين من قبل لجنة تحكيم متخصصة مكونة فى العلوم والفنون والثقافة.

مسيرة محمد عبلة

تم التبرع بميدالية جوته من قبل مجلس إدارة معهد جوته فى عام 1954، كما تم الاعتراف بها كشارة شرف رسمية من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية فى عام 1975، منذ منح الجائزة لأول مرة عام 1955، تم تكريم 371 شخصية من 69 دولة، عمل مديرا لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا لمدة ستة أشهر عام 1990، وأستاذا زائرا للفنون بمدرسة أوربرو السويد، كما كان رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة عام 2010.

كما شارك فى العديد من المعرض الدولية منها بينالى الشارقة عام 1993، بينالى الجرافيك فى فنلندا عام 1993، ترينالى جرنيش بسويسرا عام 1993، معرض جمعية الجرافيك الدولية EXILON عام 1993، ترينإلى سابورو اليابان، وبينالى الكويت عام 1994، بينالى القاهرة الدولى السادس عام 1996، بينالى الإسكندرية لدول البحر المتوسط الدورة (19) عام 1997، ترينالى مصر الدولى الثالث لفن الجرافيك عام 2000، ومعرض طلائع الفن المصرى المعاصر فى الأرجنتين تحت عنوان مختارات من أعمال أربعة فنانين سنة 2001، كما شارك فى بينالى هافانا الدولى عام 2003.