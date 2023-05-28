الأحد 28 مايو 2023
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ثقافة وفنون

مدخل إلى علم الكلام، كتاب يناقش الجدل والمسائل الفكرية لـ يسري جعفر

كتاب مدخل إلى علم
كتاب مدخل إلى علم الكلام، فيتو

صدر حديثا  كتاب "مدخل إلى علم الكلام من المقدمات إلى المآلات" للكاتب الدكتور يسري جعفر أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، ويدور الكتاب حول قراءة في التاريخ الكلامي في عصر ما بعد الحداثة.

 

كتاب مدخل إلى علم الكلام 

ويتضمن الكتاب مدخل إلى علم الكلام فهي مقدمات ضرورية للباحثين الراغبين في التعرف على هذا العلم تبين حقيقة نشأة هذا العلم والخلاف الحاصل في هذه الحقبة حول عدد من المسائل الكلامية وإزالة ما علق بها من قراءات غير موضوعية أو مجتزئة من سياقها.

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كما أنه يتعرض لأهم المصطلحات الكلامية بشكل عام وعرض لبعض المصطلحات المشتركة بين الأشاعرة ومدعاة السلفية ومناقشتها وتحرير محل النزاع ومناقشتها مناقشة موضوعية باستخدام الحجاج العقلي والشواهد النقلية، الأمر الذي يحافظ على موضوعية البحث وسلامة النتائج قدر الإمكان.

 

ثم يبرز الكتاب الجدل الحاصل على الساحة الفكرية والعلمية من أخذ ورد حول مدى مشروعية هذا العلم بين الطوائف المختلفة وتجلية صحيحها من سقيمها، ثم يصور تلك العوامل المتحكمة في تشتيت بنية الأمة الإسلامية والتركيز على القواسم المشتركة التي تجمع هذه الأمة على كلمة واحدة ونبذ الخلاف وكل ما يؤدي إلى الفُرقة.

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كتاب مدخل إلى علم الكلام دار الإمام الرازي يسري جعفر جامعة الأزهر مدخل إلى علم الكلام

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