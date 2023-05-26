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ثقافة وفنون

رواية قس ويكفيلد، أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ أوليفر جولد سميث

رواية قس ويكفيلد،
رواية قس ويكفيلد، فيتو

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة الألف كتاب الثاني رواية "قس ويكفيلد" للروائي أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازي ومراجعة الدكتور محمد عناني.

 

رواية قس ويكفيلد 

الرواية تعد إحدى أشهر روايات أوليفر جولد سميث، والتي جسدت صورة الحياة الريفية بأحداث مثيرة وعواطف مفعمة بالقيم الأخلاقية، وأحبها القراء لروح السخرية فيها، ولا سيما عندما وصف القس لضعف الشخصيات الأخرى مرآة لشخصيته.

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"قس ويكفيلد" سجل بطل الرواية الدكتور بريمروز، رجل الدين العبقري الذي يروي القصة، والمصائب التي حلت بعائلته المتواضعة بعد أن كانت عائلة سعيدة.

 

أوليفر جولد سميث 

 أوليفر جولد سميث روائي إنجليزي أيرلندي، كاتب مسرحي وشاعر، مشهورًا بروايته "قس ويكفيلد" تميزت مؤلفاته بالتنوع، إذ قدم للقراء نقدًا اجتماعيا وتاريخا وشعرا ومسرحًا، كان مفتونا بالحياة، ويهدف إلى إسعاد البشرية بحث الناس على القناعة والرضا بالقدر.

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رواية قس ويكفيلد أوليفر جولد سميث هيئة الكتاب اصدارات هيئة الكتاب الدكتور محمد عناني

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