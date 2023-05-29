ارتفاع جنوني في أسعار المكملات الغذائية، صيادلة يكشفون سر الزيادات المستمرة، وتحذيرات من الإفراط في تناولها

أسعار الفيتامينات، الفيتامينات أو المكملات الغذائية تشهد ارتفاعا في الأسعار في ظل موجة الزيادات المستمرة للأدوية والمكملات الغذائية في سوق الدواء.

التسعير الجبري لأسعار الفيتامينات

ويرتفع سعر الفيتامينات لأكثر من مرة في أوقات زمنية متقاربه نظرا لأن المكملات الغذائية لا تخضع للتسعير الجبري بهيئة الدواء المصرية وجزء كبير منها يسجل في هيئة الغذاء المصرية.

وتستغل شركات الأدوية عدم وجود تسعير جبري للمكملات الغذائية وترفع أسعارها باستمرار لتحقيق مكاسب منها.

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ما هي المكملات الغذائية؟

والمكملات الغذائية تعتبر من المغذيات التي يحتاج إليها الجسم لمد الجسم بالعناصر الغذائية المختلفة ويمكن الاستغناء عنها بتناول الأطعمة التي تحتوي علي الفيتامينات والمعادن سواء فيتامين سي أو فيتامين الحديد أو الكالسيوم أو الزنك أو B12 وغيرها من الفيتامينات الشهيرة.

زيادة أسعار المكملات الغذائية

ورصدت فيتو أهم المكملات الغذائية التي تعرضت لارتفاع في الأسعار خلال الفترة الأخيرة منها:

١- ليفر البومين بلس مكمل غذائي لمرضي الكبد ارتفع سعره إلى 40 جنيها للشريط وتحتوي العبوة على شريطين.

٢- ميلجا مكمل غذائي للأعصاب ارتفع سعره إلى 68 جنيها.

٣- فيتامكس بلس ارتفع سعره إلى 98 جنيها.

٤-اوبلكس شراب بسعر ١٩ جنيها مهدئ للسعال وطارد البلغم

٥- كالسيترون ارتفع سعره عدة مرات آخرها 69 جنيها

٦- فيدروب ارتفع سعره إلى١٦ جنيها

٧-سي ريتارد فيتامين سي ارتفع سعره إلى ٢٢.٥ جنيها

٨-نيوروفيت ارتفع سعره إلى٤٩.٥ جنيها

٩- حمض الفوليك ١٥ جنيها

١٠-سي ريتارد + زنك يبلغ سعره ٥٤ جنيها

١١-مادوفيت فيتامين B12 سعره 490 جنيها

١٢-برافوتين ١٤ كيس سعره ١٣٠ جنيها

١٣-كارنيفيتا ٣٠ قرص ارتفع سعره إلى١٢٠ جنيها

١٤-لاكتوفيرين ١٩٠ جنيها

١٥- ليمتلس أوميجا 3 بلغ سعره 135 جنيها

وكشف عدد من الصيادلة أن الفيتامينات تتغير أسعارها كل عدة شهور بالإضافة إلى وجود أكثر من سعر للمنتج الواحد في الصيدليات بسبب تغيير الأسعار باستمرار.

وأوضح الصيادلة أن المكملات الغذائية تحقق حجم مبيعات مرتفعة للشركات موضحين أن غالبية المواطنين يعتمدون على شرائها دون وصف طبيب كما أنه يوجد آلاف الأصناف من المكملات الغذائية في السوق وينتج الشركة الواحدة ما يقرب من ١٠٠ صنف من الفيتامينات.

ويشهد سوق الدواء خلال الفترة الحالية زيادات مستمرة لأسعار الأصناف الدوائية المكملات الغذائية والفيتامينات بأنواعها لكل أجهزة الجسم.

مخاطر الإفراط في المكملات الغذائية

وحذر الأطباء من الإفراط في استخدام الفيتامينات دون الحاجة ودون وصف طبيب لما لها من مخاطر على الجسم نظرا لأن حصول الجسم علي جرعات مرتفعة من المكملات الغذائية دون حاجة الجسم إليها يسبب خطورة على الكبد والكلي ويفضل الحصول على تلك الفيتامينات من مصادرها الطبيعية.

وتتمثل أهمية المكملات الغذائية في تحسين الصحة ولكنها لها مخاطر أيضا ووفقا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من المكملات الغذائية ويوجد منها أشكال صيدلانية متعددة سواء الأقراص، والكبسولات، والشراب، والحقن

وتضم المكملات الغذائية الأكثر انتشارا الفيتامينات مثل الفيتامينات المتعددة والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد ونباتات أو أعشاب مثل الزنجبيل والمركبات النباتية مثل الكافيين والكركمين

وأكدت أن المكملات الغذائية لا يجب أن تحل محل تناول الأطعمة التي تعتبر مهمة لنظام غذائي صحي.

وتحتوي العديد من المكملات الغذائية على مكونات يمكن أن يكون لها تأثيرات قوية في الجسم كما، يمكن أن تتفاعل بعض المكملات مع الأدوية، أو تتداخل مع التحاليل الطبية، أو يكون لها آثار خطيرة علي الجسم ويجب عند تناول المكملات الغذائية، الانتباه لاحتمال وجود أي آثار جانبية بعد تناولها

وترصد فيتو أهم الفيتامينات التي يحتاج اليها الجسم منها:

١- فيتامين د

وهو مهم لامتصاص الكالسيوم وتقوية عظام جسم الإنسان ويحصل عليه الأطفال والكبار ويمكن الحصول عليه من الأطعمة منها الأسماك الدهنية والبيض والتونة والحليب.

٢- فيتامين أ ويحتاج اليها الجسم لتعزيز المناعة وصحة الجسم وتقوية البصر وتعزيز صحة القلب والرئة والجلد ومتواجد في لطعمة منها الجزر والبطاطا والبيض واللبن والبروكلي

٣- فيتامين ه يتواجد في المكسرات والافوكادو والسبانخ الحبوب وهو من الفيتامينات المهمة المضادة للاكسدة يمنع تجلط الدم ويعمل علي توسيع الأوعية الدموية ويقلل مخاطر الإصابة بالزهايمر.

٤- فيتامين ك وهو من الفيتامينات التي تساعد في الحماية من جلطات الدم ويساعد غلي سرعة التئام الجروح ومنع الاصابة بامراض القلب

وتنقسم الفيتامينات إلى فيتامينات ذائبة في الدهون بحتاجها الجسم بكميات ضئيلة جدًا منها فيتامينات A, D,E,K.

وأوضح الأطباء أن 90 % من الكميات الزائبة تخزن في الكبد والمتبقي في الأنسجة الدهنية ولا تخرج خارج الجسم لذلك يحظر الإفراط في تناولها

ونصح الأطباء بضرورة أن يتم الحصول علي الفيتامينات من خلال الغذاء لأنه لا يتم تصنيعها في الجسم ما عدا فيتامين ك يمكن تصنيعه بواسطة بكتيريا القولون وفيتامين د يمكن تصنيعه تحت الجلد بواسطة أشعة الشمس.

أبرز أنواع الفيتامينات، فيتو

أبرز أنواع الفيتامينات

ومن انواع الفيتامينات الذائبة في الماء وتتميز بالآتي:

١- تخرج الكمية الزائدة منها في البول لذلك لا تعتبر سامة

٢- قابلة للذوبان في الماء لذلك يفقد جزء كبير منها خلال الطهي

ويوجد مجموعة فيتامين B التي تضم (الثيامين، الريبوفلافين،النياسين، البيريدوكسين، حمض الفوليك،الكوبالامين، البيوتين،حمض البانتوثينيك، B6، B12) فيتامين C.

تنقسم المعادن إلى معادن يحتاج منها الإنسان يوميًا أكثر من 100 مليجرام مثل الكالسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، لبوتاسيوم، الكبريت، الصوديوم، الكلوريد.

وثانيا معادن يحتاج الجسم إلى 100 مليجرام منها الحديد، الزنك، النحاس، اليود.

وتشمل أهمية تناول الفيتامينات والمعادن في أن لها دورا فعالا في إنتاج الأنزيمات والهرمونات والمواد الأخرى اللازمة للنمو الطبيعي كما انها مهمة في أداء وظائف الجسم بشكل سليم في جميع المراحل العمرية وتنظم السوائل داخل وخارج الخلايا في الجسم وتساهم في تجنب امراض او اعراض معينة ناتجة عن النقص او الزيادة في الفيتامينات والمعادن وتعمل علي مقاومة الالتهابات والمحافظة على صحة الجهاز العصبي.