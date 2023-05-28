الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير التنمية المحلية يشارك في افتتاح الورش الحرفية واليدوية بمدينة العريش

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،فيتو

 

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الورش الحرفية واليدوية بالمنطقة الصناعية بالمساعيد بمدينة العريش وذلك بحضور  الدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء

 

وجاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إطار زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة شمال سيناء لافتتاح عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة. 

 

واستمع وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط والمحافظ الي شرح تفصيلي حول محتويات المنطقة الصناعية بصورة عامة والورش الحرفية علي وجه الخصوص والذي تنفيذه الهيئة القومية للإنتاج الحربي ويتضمن انشاء ٤٨ ورشة حرفية متنوعة بتكلفة اجمالية تصل الي حوالي ٥٠ مليون جنيه. 

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كما تم الاشارة الي ان مجمع الورش يضم  ٤٨ ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات بينها ٤٣ وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل"، وذلك للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية، حيث سيتم طرح الورش الحرفية بنظام حق الانتفاع لمدة ٣٠ سنة للارض والمبني المقام عليها، ومنح قروض بفائدة ٣٪من بنك مصر، بعد الاتفاق معه علي تمويل المعدات الخاصة بالتشغيل. 

 

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الوزارة للإرتقاء  بالصناعات الحرفية واليدوية بمحافظة شمال سيناء ومختلف محافظات الجمهورية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة بما يساهم في تحسين مستوي دخل الأسر المصرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه فى إطار اهتمام الوزارة بملف توفير فرص عمل لأبناء محافظة شمال سيناء من خلال قروض ميسرة فقام صندوق التنمية المحلية بتمويل حوالى 217 مشروع بتمويل أكثر من 2.5 مليون جنيه وذلك بفائدة لا تتعدى 5%، مشيرًا إلى أنه تم صرف مبلغ (32) مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب لتنفيذ حوالي (395) مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت حوالى (4) آلاف فرصة عمل.

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الهيئة القومية للإنتاج الحربي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد وزيرة التخطيط محافظات الجمهورية محمد شوشة محافظ شمال سيناء وزير التنمية المحلية

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