الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

مانشستر سيتي يختتم الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام برينتفورد بهدف نظيف

برينتفورد
برينتفورد

الدوري الإنجليزي، خسر مانشستر سيتي بهدف نظيف أمام برينتفورد في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب ولكن نجح برينتفورد في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 85.

وتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022 -2023، قبل ختام مباريات الدوري اليوم الأحد

إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي 

حصل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على جائزة جديدة، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأعلنت رابطة البريميرليج، على حسابها بموقع التواصل تويتر، حصول هالاند صاحب الـ 22 عاما على جائزة أفضل لاعب شاب بالموسم الحالي في المسابقة الإنجليزية.

جاء ذلك عقب ساعات قليلة من إعلان فوز هالاند بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج بشكل عام.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا خلال 37 مباراة، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع مانشستر سيتي في البريميرليج.

وكان المهاجم النرويجي قد حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب بالموسم الحالي من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وساهم إيرلينج هالاند بقوة في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال.

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، يعد هالاند أول لاعب يجمع بين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب شاب بالبطولة، في نفس الموسم.

 

ويتربع هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023

1- هالاند  لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا
2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير: 28 هدفا
3- ايفان توني لاعب برينتفورد  : 20 هدفا
4- محمد صلاح  لاعب ليفربول: 19 هدفا
5- كاليوم ويلسون  لاعب نيوكاسل يونايتد  : 18 هدفا
6- ماركوس راشفورد  لاعب مانشستر يونايتد: 17 هدفا
7- جابرييل مارتينيلي  لاعب آرسنال: 15 هدفا
7- مارتن اوديجارد  لاعب آرسنال  : 15 هدفا
8- الكسندر ميتروفيتش لاعب  فولهام: 14 هدفا
8- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 14 هدفا
9- بوكايو ساكا لاعب  آرسنال: 13 هدفا
9- رودريجو لاعب ليدز يونايتد: 13 هدفا

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