تحذيرات من دفن الاحتلال نفايات كيماوية خطرة داخل الأراضي الفلسطينية

حذرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، الأحد، من مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى دفن نفايات كيماوية خطرة في الأراضي الفلسطينية تهدد حياة المواطنين.

وقالت سلطة البيئة الفلسطينية، إنها ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في المحافل والمحاكم الدولية، للتصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى إقامة 33 موقعًا للتخلص من النفايات في أراضي دولة فلسطين.

الاحتلال يخطط لدفن نفايات فى أرض فلسطين

ودعت جميع المؤسسات الوطنية والدولية إلى الاضطلاع بواجباتها للتصدي لتلك المخططات، ومنع دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها التدميرية على الأرضي الفلسطينية.

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وقالت إنها تتابع الأخبار الواردة في الصحف الإسرائيلية والمتعلقة بنيّة وزير مالية الاحتلال سموتريتش ووزيرة البيئة عيديت في الحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، تقديم مقترح لإقامة 33 موقعًا للتخلص من النفايات وحرقها في أراضي دولة فلسطين.

النفايات الكيماوية فى الأراضى الفلسطينية

وأضافت أن هذا المقترح يأتي في سياق سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاتها لتدمير الأرض الفلسطينية ومقدراتها الطبيعية، والسعي لتحويلها إلى مكب للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة الإسرائيلية، والإمعان والإصرار على زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال العمل المقصود الذي تقوم به في تلويث المياه والهواء والتربة وتدمير البيئة الطبيعية، ودفع المواطنين الفلسطينيين إلى ترك بيوتهم وأراضيهم، الأمر الذي يسهل سيطرتها على الأرض الفلسطينية.

وأشارت «جودة البيئة» إلى أن هذا المقترح يتوافق مع المقترح السابق الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود المدعو داني دانون للكنيست، الذي يتضمن تعديل القانون الإسرائيلي الخاص بالمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والمواقع الوطنية والمواقع التذكارية وجعله ساريًا في الأراضي الفلسطينية.

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