قوات الاحتلال تقتحم نابلس ومواجهات بالقدس وجنين (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مخيم بلاطة شرق نابلس، بينما اندلعت مواجهات في القدس وجنين، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

ونقل المركز عن مصادر محلية قولها: “إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم بلاطة بسيارات مدنية، قبل أن يدفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى المخيم”.

وفور الكشف عن القوة الإسرائيلية الخاصة، اندلعت اشتباكات في مخيم بلاطة، استهدف المقاومون خلالها قوات إسرائيل بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع".

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حارات الجماسين والسوق

وتمركزت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حارات الجماسين والسوق وعلى أطراف المخيم ومداخل المخيم.

كما اقتحمت قوات إسرائيل عددًا من منازل المواطنين، واعتقلت الشابين عادل أبو الليل وإبراهيم أبو علفة الذي أفرج عنه لاحقًا على حاجز حوارة.



تفجير الأبواب

وذكرت عائلة أبو علفة، أن جنود إسرائيل اقتحموا منزلهم بعد تفجيره الأبواب بالتزامن مع صلاة فجر الجمعة، وخلّفت قوات الاحتلال خرابًا واسعًا في المنازل التي جرى اقتحامها.

فيديو من مكان الحدث في مسـ ـتوطنة "تنا عومريم" جنوب الخليل pic.twitter.com/Za5q0NoqCf — قناة القدس (@livequds) May 26, 2023

وفي طولكرم، حاولت قوة خاصة التسلل إلى مخيم نور شمس، لكنها انسحب بعد اكتشافها من قبل أهالي المخيم.

واقتحمت قوات إسرائيل بلدة قباطية في جنين، حيث اندلعت مواجهات أدت لإصابة شاب فلسطيني.

اعتقال الأسير المحرر فادي زكارنة

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فادي زكارنة بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة قباطية.

وفي القدس استهدف الشباب الثائر البؤرة الاستيطانية “بيت يوناتان” في حي بطن الهوى بسلوان بالمفرقعات النارية. وسبق أن اقتحمت قوات إسرائيل بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

استهداف شاب فلسطيني

وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أن شابًا فلسطينيًا تم استهدافه، اليوم الجمعة، بإطلاق نار إسرائيلي في مستوطنة في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الشاب الفلسطيني أصيب بجروح ولم يعرف مصيره على الفور، بعد استهدافه بالرصاص الحي داخل مستوطنة "تانا عومريم" جنوب الخليل.

تغطية صحفية: "قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة فجر اليوم". pic.twitter.com/rYbCD4I4o3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 26, 2023

فيما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن بسكين داخل المستوطنة المذكورة وتم إطلاق النار عليه.

استمرار أعمال المقاومة

وتواصلت أعمال المقاومة يوم أمس في الضفة، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني معطى 19 عملًا مقاومًا في مناطق متفرقة خلال 24 ساعة، بينها عمليتي إطلاق نار.

اعتقال 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا ووالده بعد اقتحام مدينة "جنين" شمالا، ومداهمة منزلهما، الذي اندلع حريق به بفعل استخدام قنابل الصوت، خلال عملية الاعتقال، فيما جرى اعتقال شقيقين آخرين، بعد اقتحام قوة خاصة إسرائيلية "مستعربة" لبلدة "جبع" جنوب "جنين".

اعتقال شابين وطفلين

وأضافت المصادر أن قوات إسرائيلية قامت باعتقال شابين من مُحافظة "نابلس" شمال الضفة، إلى الجنوب من "جنين"، فيما جرى اعتقال طفلين من بلدة "حوسان" في محافظة بيت لحم إلى الجنوب من القدس.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة "الطور" وشابًا من حي رأس العامود، بمدينة القدس المحتلة.

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