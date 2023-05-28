وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة العريش

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة العريش ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمدينة، ضمن مجموعة المراكز التي تم افتتاحها اليوم.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك بحضور اللواء هشام اّمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة.

الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال الافتتاح قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، مشيرة إلى تحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

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المناطق الأكثر احتياجًا

وأضافت السعيد أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في هذا الشأن مع توفير البرامج والتطبيقات لتقديم خدمات أفضل ذات جودة عالية للمواطنين والمستثمرين في وقت أقل وبالشكل والأسلوب الذي يناسبهم والدقة والكفاءة المطلوبة، فضلًا عن التطبيقات المكانية التي تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة لإجراء تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية للمناطق الأكثر احتياجًا ومتابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة.

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء ضمن مجموعة المراكز التي من المقرر افتتاحها اليوم.

وجاء ذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك بحضور اللواء هشام اّمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة.

ومن المقرر أن تتضمن جولة الوزيرة افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة العريش إلى جانب افتتاح مركز إصدار تراخيص المحال العامة بمدينة العريش، فضلًا عن تفقد منطقة ورش الحرف اليدوية بمدينة العريش.