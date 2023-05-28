الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجي بشمال سيناء (صور )

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، فيتو

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء ضمن مجموعة المراكز التي من المقرر افتتاحها اليوم.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وجاء ذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك بحضور اللواء هشام اّمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة.

 المركز التكنولوجي بمدينة العريش

ومن المقرر أن تتضمن جولة الوزيرة افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة العريش إلى جانب افتتاح مركز إصدار تراخيص المحال العامة بمدينة العريش، فضلًا عن تفقد منطقة ورش الحرف اليدوية بمدينة العريش.

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وزارة التخطيط ,فيتو

 الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

وخلال جولتها أكدت هالة السعيد اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن وذلك لتبسيط اجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بسهولة ويسر بما يسهم في توفير وقت المواطن، وتنفيذًا لمنظومة الشباك الواحد بالفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

 

وزارة التخطيط ,فيتو

وقالت إن ذلك يأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، باعتباره ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، مضيفه أن ذلك لتمكين القطاع الحكومي من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

وزارة التخطيط ,فيتو

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