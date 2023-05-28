الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

مساعد وزيرة التخطيط يستعرض الموقف التنفيذي لتطوير المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

وزارة التخطيط، فيتو
وزارة التخطيط، فيتو

استعرض المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي الموقف التنفيذي لتطوير المراكز التكنولوجية، وذلك ضمن فعاليات زيارة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين. 

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مراكز تكنولوجية لخدمات المواطنين

وأشار المهندس أشرف عبد الحفيظ إلى الانتهاء من تطوير 5 مراكز تكنولوجية لخدمات المواطنين بمحافظة شمال سيناء، وتتمثل في مركز الديوان العام للمحافظة، مركز إصدار تراخيص البناء، مركز تكنولوجيا العريش، مركز بئر العبد، ومركز الشيخ زويد، إلى جانب التطوير الجزئي لمركز نخل والحسنة، لافتا إلى أنه مع انتهاء العام المالي الحالي سوف يتم الإنتهاء من تطوير المراكز التكنولوجية للمحافظة بالكامل.

مكاتب للشهر العقاري

وأضاف عبد الحفيظ أنه تم رفع القدرة التشغيلية لعدد 8 مكاتب للشهر العقاري بالتعاون مع وزارة العدل، إلى جانب تطوير عدد 58 مكتب صحة وتطعيمات على مستوى المحافظة بنسبة 100%، وبلغ عدد المتدربين بمكاتب الصحة 260 متدرب، وبلغ عدد الأجهزة التي تم توفيرها لمكاتب الصحة عدد 240 جهاز، كما تم تسجيل 1213 حالة ميلاد، 130 حالة وفاة خلال المرحلة السابقة.

مركز خدمات مصر بمحافظة شمال سيناء

وأضاف عبد الحفيظ  أنه من المستهدف خلال المرحلة القادمة إنشاء مركز خدمات مصر بمحافظة شمال سيناء، على غرار ما تم إنشائه بمحافظة أسوان، ومدينة شرم الشيخ، علاوة على توفير مراكز تكنولوجية متنقلة ومتطورة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في أماكن تواجدهم، إلى جانب استهداف تطوير مركز بنية معلوماتية مكانية بالمحافظة على غرار باقي المحافظات.

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