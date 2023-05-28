سلوكيات خاطئة على مائدة الطعام المصرية تسبب أمراضا عديدة، احذريها

بعض العادات الغذائية توارثها المصريون على مر العصور وأبرزها وجود الملاحة على المائدة لتزويد الطعام بالملح وكذلك وجود الشطة واخيرا الطبق الأشهر وهو طبق المخلل الذى يقدم منذ الفراعنة.

والمخلل والملح والشطة مكونات اعتاد المصريون على تقديمها بجانب أى نوع طعام، فهى بالنسبة لهم تعمى مذاق مميز للطعام، ولكن للاسف لا يعنى الكثير منا مدى مخاطرهم.

سلوكيات غذائية خاطئة يجب التخلى عنها

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن الملاحة والمخللات والشطة بجانب الطعام من أكثر السلوكيات الخاطئة على الطعام انتشارا بين المصريين لدرجة أن الأطفال أنفسهم أصبحوا يتناولون المخللات والشطة والملح بحجة أن هذه المكونات تفتح الشهية، دون الوعى بأنها كارثة تسبب مخاطر عديدة.

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احذرى الإفراط فى الملح يهدد الصحة

واضاف السيد، نبدأ بالملاحة وهى أداة تحتوى على الملح أو الدقة التى بها ملح، فهى تزيد من نسبة الأملاح التى تحتوى على الصوديوم التى تدخل الجسم وللأسف الصوديوم يزيد يرفع ضغط الدم يزيد من ضربات القلب ويسبب حصوات الكلى، فالجسم له نسبة ضئيبلة جدا من الملح مسموح تناولها فى اليوم الواحد وبالتالى لا يجوز زيادتها بإضافة الملح إلى الطعام.

مخاطر الأملاح على الجسم، فيتو

أضرار تناول المخللات

وتابع أنا بالنسبة المخللات فمخاطر عديدة أبرزها أن معظمها غير مصنع بالطريقة الصحية ومنها أنواع منتهية الصلاحية والمستهلك لا يعلم إذا كانت صالحة الطعام أم فاسدة، كما أنها تحتوى على بكتيريا تسبب أمراض عديدة خاصة إذا كانت رديئة النوع، هذا غير نسبة الأملاح والاحماض الموجودة بها مايسبب إرتفاع نسبة الضغط بالدم وكذلك زيادة معدلات ضربات القلب وتكون الحصوات هذا غير قرح المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي، وكذلك تسبب احتباس الماء بالجسم.

مخاطر الإفراط فى الشطة

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، وأخيرا الشطة، فالشطة لها فوائد عديدة فهى تنشط الدورة الدموية بالجسم وتنشط المخ وتقوى المناعة وترفع معدلات حرق الدهون بالجسم، ولكن فى حالة تناولها بإعتدال وليس الإفراط فى تناولها، لأن انا ل الشطة بكثرة وبإستمرار يسبب قرح والتهابات المعدة واضطرابات القولون والإمساك والبواسير، وبالتالى يجب عدم الإفراط في تناول الشطة وتناولها بإعتدال.

بدائل المخللات الصحية

وقال الدكتور أحمد السيد، أنه يجب الإستغناء عن ثقافة المخلل، واستبداله بالباذنجان المخلل المحضر فى المنزل بالخل والليمون والثوم والقليل من الملح، وكذلك طبق السلطة بأنواعه حيث يوجد انواع مختلفة من السلطة التى يمكن تقديمها على مائدة الطعام لفتح شهية أفراد الأسرة، وأيشا يوجد سلطة الطحينة والزبادى والباباغنوج فجميعها أنواع سلمة لها مذاق شهى ولذيذ وقيمتها الغذائية عالية وليس لها أى أعراض جانبية، وآمنة على الكبار والصغار ويمكن تحضيرها بالقليل من الفلفل الاخضر الحار أو القليل من الشطة وذلك لعشاق الاسبايسى.