الأحد 28 مايو 2023
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سيارات

هيونداي تستعين بشركة رولز رويس لطرح سيارتها الهيدروجين

سيارات , فيتو
سيارات , فيتو

تستعد شركة  هيونداي  لطرح سيارتها EVTOL الإقلاع العمودي الكهربائي والهبوط قبل نهاية العام الجاري 2023. 
 

وأوضح مايكل كول الرئيس والمدير التنفيذي لشركة  هيونداي في المملكة المتحدة  أن العلامة التجارية الكورية الجنوبية لا تزال ملتزمة إلى حد كبير بتحقيق طرح السيارة الطائرة، ولكن ليس بالضرورة للاستخدام البشري. 

استثمرت هيونداي بعد ذلك بكثافة فى سوبرنال  Supernal، وهي شركة رائدة في مجال النقل الجوي وتبني طرقًا جديدة في الفضاء ومن أجل القوة، طلبت المساعدة من رولز رويس، لدعمها في أعمال السيارات الطائرة خاصة في مجال الطاقة والذي تشتهر به رولز رويس، على الرغم من أن السيارة الطائرة ثنائية التوربو V12 ستكون رائعة بإمكانيات هيونداي الذاتية.

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بدلا من محرك الاحتراق  ستستخدم هيونداي الكهرباء، حيث  تعد المحركات الكهربائية التي تعمل بواسطة بطارية هي الحل الأمثل، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها مركبات مثل ايونيك 5   لكن بالنسبة للرحلات الطويلة، ستستخدم هيونداي الهيدروجين

و قدمت هيونداي لأول مرة فكرة التنقل الجوي في المناطق الحضرية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020. في الأصل، كان من المفترض أن تزود شركة هيونداي أوبر بسيارات الأجرة الطائرة، ولكن بحلول عام 2021، تطور المفهوم ليشمل سيارات الأجرة المستقلة لقيادة الأشخاص من وإلى المطارات الصغيرة حيث يمكن أن تعمل هذه السيارات الطائرة العمودية للإقلاع والهبوط.


 

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