الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيارات

أسعار ومواصفات سيارات كاديلاك V 2024

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

تستعرض شركة كاديلاك، مواصفات سيارات   CT4-V وCT5-V بلاك وينج موديل 2024،  التي تتوفر بميزة مساعدة السائق سوبر كروز  Super Cruise بإلاضافة الي ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات. 

أسعار سيارات كاديلاك V 202

يبدأ سعر 2024 كاديلاك CT5-V بلاك وينج  من 94،690 دولارًا 1،195 دولارًا أمريكيًا متضمنة رسوم شحن الوجهة  و 2024 CT4-Vبلاك وينج  بقيمة 62،890 دولارًا (1،395 دولارًا أمريكيًا، متضمنة رسوم شحن الوجهة.

ويسمح نظام Super Cruise بالقيادة بدون استخدام اليدين وتغيير الحارات تلقائيًا عند الطلب على مساحات معينة من الطرق في الولايات المتحدة.

-إعلانات-

 

 وحصلت سيارات  CT5-V بلاك وينج  علي شبك الأمامي  ، بالإضافة إلى الرسوم المتحركة الفريدة “لتنبيه السائق ” على شاشة عرض المعلومات  كما يتم تقديم ألوان جديدة لعام 2024 كخيارات،بإضافة Velocity أحمر وميتاليك أصفر وأزرق كوستال ميتاليك وأسود دياموند.

تحصل بلاك وينج CT4-V الأصغر على نفس الأشياء الجيدة التي تحصل عليها شقيقتها الأكبر لعام 2024، باستثناء نظام السوبر كروز.

وزودت سيارات كاديلاك  بمحرك V6 سعة 3.6 لتر مزدوج التوربو والذي يضخ قوة 472 حصانًا و445 رطلًا من عزم الدوران كما هو، مع ناقل الحركة اليدوي القياسي بست سرعات والأوتوماتيكي الاختياري بـ 10 سرعات.

و يظل التعليق 4.0 للتحكم المغناطيسي بالقيادة قياسيًا، في حين يتم تقديم حزمة هوائية توفر أكبر قوة سفلية على الإطلاق لطراز V-Series كتجهيز اختياري.

بالعودة إلى CT5-V بلاك وينج  ، تظل أقوى سيدان في تاريخ كاديلاك، مع محرك V8 فائق الشحن سعة 6.2 لترًا تحت غطاء المحرك، والذي يولد 668 حصانًا وعزم دوران يبلغ 659 رطلًا. كما هو الحال مع شقيقها الأصغر، تأتي CT5-V بلاك وينج  بشكل قياسي مع علبة تروس يدوية من ست سرعا ت، في حين يتوفر أوتوماتيكي GM Hydra-Matic مضبوط الأداء مع تكلفة اضافية.

أسعار ومواصفات سيارات سوزوكي فيتارا 2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار سيارات الرسوم المتحركة حركة أوتوماتيكي سعار سيارات سيارات كاديلاك سيارات ناقل الحركة اليدوي ناقل حركة أوتوماتيك

مواد متعلقة

أسعار ومواصفات سيارات سوزوكي فيتارا 2023

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

إلغاء حكم حبس المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي وإلزامه بأعمال النظافة في الشارع

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

ما لم يقله عمرو أديب!

رسائل الرئيس السيسي لأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

فرجاني ساسي: موقف الحاجة سوزان أحرجني، رؤساء الزمالك السبب في عدم تجديد العقد، وشيكابالا تعرض للعنصرية

يا معيط يا معيط.. إننا نعيط يا معيط !

Advertisements

منوعات

المزيد

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الممرضة في المنام وعلاقته بزوال الهم

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

علي جمعة يحسم الجدل حول حكم الحج بالتقسيط من خلال قرض

المزيد
الجريدة الرسمية