أسعار ومواصفات سيارات كاديلاك V 2024

تستعرض شركة كاديلاك، مواصفات سيارات CT4-V وCT5-V بلاك وينج موديل 2024، التي تتوفر بميزة مساعدة السائق سوبر كروز Super Cruise بإلاضافة الي ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

أسعار سيارات كاديلاك V 202

يبدأ سعر 2024 كاديلاك CT5-V بلاك وينج من 94،690 دولارًا 1،195 دولارًا أمريكيًا متضمنة رسوم شحن الوجهة و 2024 CT4-Vبلاك وينج بقيمة 62،890 دولارًا (1،395 دولارًا أمريكيًا، متضمنة رسوم شحن الوجهة.

ويسمح نظام Super Cruise بالقيادة بدون استخدام اليدين وتغيير الحارات تلقائيًا عند الطلب على مساحات معينة من الطرق في الولايات المتحدة.

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وحصلت سيارات CT5-V بلاك وينج علي شبك الأمامي ، بالإضافة إلى الرسوم المتحركة الفريدة “لتنبيه السائق ” على شاشة عرض المعلومات كما يتم تقديم ألوان جديدة لعام 2024 كخيارات،بإضافة Velocity أحمر وميتاليك أصفر وأزرق كوستال ميتاليك وأسود دياموند.

تحصل بلاك وينج CT4-V الأصغر على نفس الأشياء الجيدة التي تحصل عليها شقيقتها الأكبر لعام 2024، باستثناء نظام السوبر كروز.

وزودت سيارات كاديلاك بمحرك V6 سعة 3.6 لتر مزدوج التوربو والذي يضخ قوة 472 حصانًا و445 رطلًا من عزم الدوران كما هو، مع ناقل الحركة اليدوي القياسي بست سرعات والأوتوماتيكي الاختياري بـ 10 سرعات.

و يظل التعليق 4.0 للتحكم المغناطيسي بالقيادة قياسيًا، في حين يتم تقديم حزمة هوائية توفر أكبر قوة سفلية على الإطلاق لطراز V-Series كتجهيز اختياري.

بالعودة إلى CT5-V بلاك وينج ، تظل أقوى سيدان في تاريخ كاديلاك، مع محرك V8 فائق الشحن سعة 6.2 لترًا تحت غطاء المحرك، والذي يولد 668 حصانًا وعزم دوران يبلغ 659 رطلًا. كما هو الحال مع شقيقها الأصغر، تأتي CT5-V بلاك وينج بشكل قياسي مع علبة تروس يدوية من ست سرعا ت، في حين يتوفر أوتوماتيكي GM Hydra-Matic مضبوط الأداء مع تكلفة اضافية.