تجارية الجيزة: رفع مذكرة لرئيس الوزراء بمشاكل ومطالب المصدرين والمستوردين

التقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين لمناقشة مشاكل أعضاء الشعبة بالإضافة إلى استعراض المعوقات التي تواجه المستوردين واقتراح الحلول المناسبة لها بحضور عبدالله غراب النائب الأول وأحمد الخولي سكرتير عام الغرفة ورئيس مجلس إدارة الشعبة وصابر سرور وسلوى لطفى ومحمد الحداد وأحمد عتابى أعضاء مجلس الادارة وعادل رزين مستشار الغرفة.

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توفير العملة الصعبة للتسهيل على المستوردين



وقد طالب أعضاء الشعبة بضرورة العمل على التنسيق مع البنك المركزى لتوفير العملة الصعبة للتسهيل على المستوردين استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية وتحديد ماهية ومكونات السلع التى يطلق عليها مستلزمات الإنتاج حتى يسهل استيرادها لدعم الصناعة والتصنيع بالإضافة إلى الإفراج السريع عن المنتجات بالموانئ لدعم الصناعة.



وأشاد الحاضرون بنتائج اجتماع السيد الرئيس مع المجلس الأعلى للاستثمار وطالبوا بزيادة والتوسع فى فرص منح الرخصة الذهبية حيث يتيح ذلك المزيد من الاستثمارات واختصار الاجراءات للمستثمرين مما يشجع حركة رأس المال لاقامة المشروعات واختصار إجراءات الانشاء في أسرع وقت من خلال حصر الإجراءات في خطوه واحدة يحصل بموجبها المستثمر على موافقة واحدة من أجل بدء مشروعه واصدار الموافقة من رئيس الوزراء للمشروعات الاستثمارية للبدء فى الأعمال دون الحاجة للحصول على إجراءات أخرى للاستثمار في مصر وتوحيد الجهات المتعاملة مع رجال الاعمال ودمجها فى جهة واحدة واعتماد سياسة الشباك الواحد للتسهيل على المصدرين والمستوردين .



و فى كلمته أشاد النائب عادل ناصر بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لحل مشاكل المستوردين والمصدرين والإفراج عن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالموانئ وانشاء العديد من الموانى الجافة لتخزين البضائع تمهيدا لتصديرها وطالب ايضا بالمزيد من الاجراءات لدفع وتنمية الاقتصاد المصرى مؤكدا ان الغرفة التجارية بالجيزة ستعمل علي دعم الصادرات المصرية علي النفاذ الي الاسواق العربية والأفريقية للمساهمة في رفع القدرة التصديرية للدولة.

مشاكل ومطالب المصدرين والمستوردين



واشار ناصر الى ان مجلس ادارة الغرفة سيقوم بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء بمشاكل ومطالب المصدرين والمستوردين والتى تشمل اهم العقبات المالية والإدارية التى تواجه قطاع التصدير والاستيراد وكيف يمكن حلها وما هى اهم الاثار السلبية الناتجة من توقف قطاع الاستيراد عن استيراد المنتجات والسلع وخاصة مستلزمات الانتاج والسلع الاساسية بالاضافة الى العوائق التى تواجه المصدرين من تعدد الجهات الرقابية والادارية وتعدد الجهات المشرفة على عمليات التصدير.



واوضح رئيس تجارية الجيزة ان الغرف التجارية تعمل على تحقيق آمال وتطلعات المجتمع التجارى المصرى والمساهمة فى برامج الإنماء الاقتصادى وتوفير احتياجات المواطن من خلال اقامة المشروعات والأنشطة الجديدة لدفع الانتاج المصرى حتى يستطيع التواجد فى الاسواق العالمية

وفى نهاية الاجتماع أشاد الحاضرون بالاجراءات التى بدأت الدولة باتخاذها لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة منها تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا وإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورجال الأعمال وتسهيل إجراءات واشتراطات تأسيس شركات الشخص الواحد والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الحديثة.