إليسا: المصريون الشعب المفضل لقلبي

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا أمس السبت الموافق 27 مايو حفلا خيريا كبيرا في مصر، من تنظيم الدكتور مجدي يعقوب، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

حفل إليسا في مصر

وقالت إليسا من خلال حفلها:" مساء الخير للشعب المفضل إلي قلبي أنا كنت بالحياة السابقة فرعونية صغيرة"، ليردد الجمهور قائلا:" نورتي مصر".

وأشعلت إليسا حفلها الخيري بباقة من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور ومن أبرزهم أغنية أسعد واحدة، وكرهني، وإلي كل اللي بيحبوني وغيرهم من الأغنيات الأخري.

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وظهر مجدي يعقوب وهو يقبل يد إليسا أثناء حفلها الغنائي لتبادله هي الأخرى التحية وتقبله أيضا.

وشاركت إليسا جمهورها بالغناء معهم، حيث قامت إحدي معجباتها بالغناء برفقتها أغنية “كرهني” لتقوم المطربة باحتضانها.

وأشعلت إليسا الحفل برقصها مع الجمهور على عدد من أغانيها الشهيرة.

وارتدت إليسا خلال حفلها الخيري في مصر قميصا شفافا وبنطلون أسود لامع.

أزمة ألبوم إليسا

وفي وقت سابق كشف مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية إليسا أن أزمتها مع الشركة الموزعة لألبومها الجديد على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أنها تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر لـ فيتو: “شركة روتانا كانت استعجلت في الإعلان عن توزيعها لألبوم إليسا الجديد، لأن المطربة كانت موقعة في الوقت نفسه مع شركة أخرى مسؤولة عن توزيع ألبومها”، مشيرًا إلى أن شركة "روتانا" ليس من حقها في هذه الحالة توقيع عقد حول توزيع الألبوم مع إليسا.

ألبوم إليسا الجديد

وتابع المصدر: "انتهت الأزمة القائمة بين إليسا والشركة الموزعة لألبومها الجديد بنسبة 95 % وحين الوصول لاتفاق نهائي من المفترض أن يطرح الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة" مبينًا أن الألبوم جاهز، وذاكرًا أن إليسا صورت أكثر من فيديو كليب في ألبومها الجديد.

وبحسب المصدر فإن الألبوم من إنتاج إليسا الخاص وليس إنتاج شركة روتانا، والاتفاق مع شركة روتانا من البداية كان علي أساس أنها المسئولة عن توزيع الألبوم وليس إنتاجه، مؤكدًا أن الخلاف بين إليسا والشركة الموزعة للألبوم سينتهي قريبًا وسيطرح على الفور.

كانت الفنانة اللبنانية إليسا أثارت قلق جمهورها بتغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث كتبت: “حتى لو اضطررت للوقوف وحدي ضد العالم كله، فسأقف شامخة وأنا أعلم أن الله بجانبي”.

وانهالت التعليقات من قبل جمهور إليسا عما إن كانت هناك أزمة تمر بها خلال الوقت الحالي أم أن التدوينة طبيعية.

وأحيت إليسا في وقت سابق حفلا غنائيًّا في البونتا كان وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

وقامت إليسا أثناء حفلها الغنائي الذي أحيته في “البونتا كان” بالنزول من على المسرح للمصافحة والتفاعل مع جمهورها.