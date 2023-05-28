شاهد مجدي يعقوب يقبل يد إليسا في إحدى حفلاتها الغنائية

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو من إحدى حفلاتها الغنائية التي أحيتها مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وكان من ضمن الحضور دكتور القلب مجدي يعقوب.

وظهر مجدي يعقوب وهو يقبل يد إليسا أثناء حفلها الغنائي لتبادله هي الأخرى التحية وتقبله أيضا.

وكانت تألقت النجمة اللبنانية إليسا خلال حفلها الغنائي المقام حاليًّا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشدت إليسا في بداية الحفل بأغنية “كرمالك” والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة، ورددوا كلماتها مع المطربة اللبنانية.

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حفل إليسا في الكويت

وأحيت إليسا مؤخرًا حفلًا في الكويت حضره عدد كبير من جمهورها، ونشرت إليسا مقطع من كواليس الحفل عبر حسابها على تويتر وعلقت: استمتعت بكل ثانية".

أزمة ألبوم إليسا

وفي وقت سابق كشف مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية إليسا أن أزمتها مع الشركة الموزعة لألبومها الجديد على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أنها تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر لـ فيتو: “شركة روتانا كانت استعجلت في الإعلان عن توزيعها لألبوم إليسا الجديد، لأن المطربة كانت موقعة في الوقت نفسه مع شركة أخرى مسؤولة عن توزيع ألبومها”، مشيرًا إلى أن شركة "روتانا" ليس من حقها في هذه الحالة توقيع عقد حول توزيع الألبوم مع إليسا.

ألبوم إليسا الجديد

وتابع المصدر: "انتهت الأزمة القائمة بين إليسا والشركة الموزعة لألبومها الجديد بنسبة 95 % وحين الوصول لاتفاق نهائي من المفترض أن يطرح الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة" مبينًا أن الألبوم جاهز، وذاكرًا أن إليسا صورت أكثر من فيديو كليب في ألبومها الجديد.

وبحسب المصدر فإن الألبوم من إنتاج إليسا الخاص وليس إنتاج شركة روتانا، والاتفاق مع شركة روتانا من البداية كان علي أساس أنها المسئولة عن توزيع الألبوم وليس إنتاجه، مؤكدًا أن الخلاف بين إليسا والشركة الموزعة للألبوم سينتهي قريبًا وسيطرح على الفور.

كانت الفنانة اللبنانية إليسا أثارت قلق جمهورها بتغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث كتبت: “حتى لو اضطررت للوقوف وحدي ضد العالم كله، فسأقف شامخة وأنا أعلم أن الله بجانبي”.

وانهالت التعليقات من قبل جمهور إليسا عما إن كانت هناك أزمة تمر بها خلال الوقت الحالي أم أن التدوينة طبيعية.

وأحيت إليسا في وقت سابق حفلا غنائيًّا في البونتا كان وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

وقامت إليسا أثناء حفلها الغنائي الذي أحيته في “البونتا كان” بالنزول من على المسرح للمصافحة والتفاعل مع جمهورها.