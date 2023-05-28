الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

جامعة القناة تنظم حملات طبية لدار ضيافة كبار السن بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن إطلاق حملات الجامعة لدعم صحة كبار السن وتقديم الدعم الصحي والتوعوي في مجالات عديدة.  

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المستهدف من الحملات 

والتي تستهدف تقديم الخدمات الطبية لكبار السن  بدار الضيافة في الإسماعيلية،  وطب الأسنان، والزراعة،  وذلك بمشاركة علماء وأساتذة جامعة قناة السويس.  

 

جانب من الحملات، فيتو

حيث يقدمون خدمة مجتمعية متميزة تستهدف بناء الإنسان المصري، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام ودعم المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من ذوي الهمم، وكبار السن.
 

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الإشراف على الحملات 

ويشرف على الحملات كل من الدكتورأحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةالمجتمع وتنميةالبيئة،  والدكتورأحمد السقا عميدكليةالطب،  والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة،  ووكلاء كليات الطب وطب الأسنان والزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة عبير هجرس للطب، والدكتور محمد وصفي للزراعة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وكانت قد نظمت الجامعة اولى تلك الحملات الطبية بهدف دعم صحة نزلاء الدار من كبار السن والمشرفين، والتصدي للأمراض المزمنة حيث قامت الدكتورة سمر فرج مدرس طب الأسرة بكلية الطب بتقديم ندوة توعوية عن متحورات فيروس كورونا، وكيفية تجنب العدوى، وأهمية المتابعة الدورية للأمراض المزمنة، وعن أمراض ضغط الدم،  والسكري- عرضت الدكتورة أسماء عبده مدرس مساعد الباطنة للمعدل الطبيعي  لضغط الدم المناسب، والتعريف بالغذاء الصحي المناسب لكبار السن من مرضى ضغط الدم المرتفع وداء السكري، كما تم خلال الحملة قياس مستويات السكر، وضغط الدم لنزلاء الدار والعاملين.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

العناية بصحة الفم والأسنان 

مما الحملة الثانية جاءت ضمن مبادرة " صحتك من فمك" إلى دار ضيافة كبار السن لتقديم التوعية والتشخيص بأمراض الفم، وكيفية العناية بالأسنان، والتوعية بأبرز المشكلات التي قد تواجه الفم والأسنان في الأعمار المتقدمة، مع تقديم ورشة عمل عن الغسيل الجيد للأسنان،  والحفاظ على التركيبات المستخدمة.  

 

وقدمت الحملة الكشف والتشخيص وتوزيع معجون الأسنان،  ومثبت التركيبات المتحركة بالمجان.  

 

المجال الزراعي 

قدمت الجامعة حملتها المتخصصة للدار والتي قام بها من خبراء وأساتذة كلية الزراعة الدكتور محمود فرج رئيس قسم وقاية النبات،  والدكتور محمد صالح أستاذ البساتين، وفي زيارتهم لحديقة الدار أوصوا ببرنامج مكافحة متكاملة للآفات،  حيث قاما بمعاينة وفحص جميع الأشجار والنباتات،  مع تقديم الإرشادات لمواجهة انتشار الإصابات ونقص التسميد وضعف الري.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تم تنفيذ الحملات بإشراف ايفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية.
 

 

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