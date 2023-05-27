الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

محافظة الإسماعيلية توجه تحذيرًا للمواطنين من سوء الأحوال الجوية

عاصفة رملية، فيتو
عاصفة رملية، فيتو

حذرت محافظة الإسماعيلية، المواطنين من حالة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة قبل قليل والتي تمثلت في شدة سرعة الرياح المحملة بالأتربة. 

مصرع شخص جراء إصابته بصعق كهربائي في الإسماعيلية

تجميل وزراعة منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية (صور)

مناشدة المواطنين 

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين بضرورة توخي الحذر عند قيادة السيارات على الطرق السريعة وذلك نظرا لإنعدام الرؤية في بعض المناطق، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الأشجار واعمدة الإنارة والمنازل وشرفاتها بخاصة المنازل القديمة خلال ركن السيارات. 
 

ومن جه أخرى نشر المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، عدد من الإرشادات التي تهدف إلى توعية المواطنين خلال فترة العواصف والتي كان من أهمها غسل الوجه والعينين باستمرار، السير بعيدا عن اللوحات المعلقة واعمدة الإنارة، وارتداء نظارات الشمس عند الخروج من المنزل، وغلق النوافذ والابواب.  

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وكانت قد ضربت عاصفة رملية  محافظتي القاهرة والجيزة، مما تسبب في انعدام الرؤية على بعض المناطق خاصة  الطرق الرئيسية. 

عاصفة رملية 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية  قائدي السيارات أثناء القيادة بسبب انعدام الرؤية، كما حذرت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من الخروج في هذا الطقس. 
 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية.  

رياح مثيرة للأتربة 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد، ويصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك يجب القيادة بحذر. 

مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر

ووجهت الأرصاد تحذير لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج. 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

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عاصفة رملية محافظة الإسماعيلية تحذير للمواطنين المواطنين سوء الأحوال الجوية الشبكة الوطنية

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